Прага в миниатюре. Названо идеальное место для туристов в Европе, где отличная архитектура и нет толп

Всего в двух часах езды от столицы Чехии, Прага, на юг расположен небольшой город Чески-Крумлов, который имеет яркие исторические здания и ничем не хуже популярных мест. Большая толпа туристов часто является главным фактором, почему путешественники выбирают более спокойные населенные пункты напротив тех, где приходится тесниться с людьми, чтобы взглянуть на достопримечательность.

Его часто называют "Прагой в миниатюре" из-за богатой истории и архитектуры. Город занимает всего 22,16 квадратных километров, что в 22,4 раза меньше столицы. Как пишет Metro, в 1992 году населенный пункт включили во Всемирное наследие ЮНЕСКО и назвали его "выдающимся примером небольшого средневекового города в центральной Европе".

Интересно то, что старый город Чешского Крумлова уже более века стоит неприкосновенным, ведь во время Второй мировой войны чудом избежал бомбардировок.

И хотя город считают нетуристическим, его за год посещает около 800 тысяч человек. Больше всего путешественников здесь появляется в тёплые сезоны: с апреля по октябрь.

Из самых популярных развлечений, распространенных среди местных жителей, являются организация пикников на берегу реки Влтавы и плавание на каноэ. Прогулки по узким улочкам старого каменного города являются главным развлечением путешественников.

Чтобы максимально избежать толпы, лучше Чески-Крумлов посещать зимой. И хоть устроить пикники на зеленом газоне не удастся, но есть шанс посетить рождественскую ярмарку на главной площади и заснеженный Крумловский замок.

Главными достопримечательностями в городе, кроме замка, является его музей, башня и сад. В частности, можно посетить художественный центр Эгона Шиле. Несколько улиц в Чески-Крумлов могут заставить попасть в сказку благодаря пастельным трех- и двухэтажным домикам.

До города можно добраться из столицы автомобилем. На дорогу придется потратить от 2 до 3 часов. Самым быстрым вариантом будет путешествие из австрийского аэропорта в городе Линц, которое займет 1 час и 30 минут.

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