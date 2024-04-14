Посетил уже 107 стран. Путешественник назвал пять впечатляющих мест, часто недооцениваемых туристами

Туристический эксперт, уже посетивший 107 стран мира, поделился своими искренними впечатлениями о часто недооцениваемых направлениях. Он отметил, что известные курорты Франции, Италии, Испании и другие – это отличный выбор, но ценителям атмосферного и менее шумного отдыха, возможно, понравятся не столь популярные регионы.

Советы опытного путешественника опубликовали на сайте Insider. В списке есть страны из разных уголков Земли.

Эстония

Тревел-гуру назвал балтийскую страну "европейской мечтой", а столицу – Таллин – "сказочным".

"Прогулка по мощеным улицам внутри крепостных стен старого города перенесла меня в средневековье", – заметил автор статьи.

Уютная атмосфера и живописная архитеатура Эстонии не оставят равнодушными туристов, привыкших активно проводить время, исследуя исторические достопримечательности и музеи.

Оман

Путешественникам, которые ищут хорошее место для отдыха на Среднем Востоке, специалист посоветовал побывать в Омане, граничащем с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом.

"Прогулявшись красивым Корнишем, вы пройдете вдоль воды и мимо оживленного Гранд-базара. Еще лучше то, что удивительный Вади-Шаб расположен менее чем в двух часах езды от столицы. Тропа ведет вас по узким ущельям через ручьи и заканчивается сюрреалистическим плаванием по невероятным пещерам" , – рассказал экстерт.

Намибия

Страна, расположенная в Южной Африке, прекрасно подойдет для сафари-отдыха, ведь славится своими поразительными пейзажами и разнообразием диких животных. Опытный путешественник посоветовал арендовать фургон и насладиться природой.

Шри-Ланка

Азия привлекает своими фантастическими пляжами, густыми лесами и уникальной культурой. Одно из лучших направлений, которые для себя открыл турист – Шри-Ланка.

"Местные жители, с которыми я общался, были невероятно дружелюбными, а остров достаточно невелик, чтобы глубоко его исследовать за относительно короткое время", – сказал он.

Коста-Рика

Хотя эта страна довольно популярна среди искателей новых впечатлений, эксперт считает, что она подходит для тихого семейного отпуска или медового месяца. В Коста-Рике есть немало очаровывающих мест: чистые водоемы, вулканы, тропические леса и т.д.

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