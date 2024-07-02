Популярные курорты Турции резко начали терять туристов: даже местные уезжают отдыхать в Египет

Не секрет, что Турция – это популярное туристическое направление среди украинцев. Однако в последнее время курорты на берегах Черного и Средиземного моря начали массово терять туристов.

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Об этом сообщает Alanya Medya. По информации турецких СМИ, даже местные делают выбор в пользу Египта, вместо того чтобы проводить отпуск на отечественных базах отдыха.

"Наши граждане обращаются в Египет, преимущественно для отдыха на море, песке и солнце, потому что это дешевле и качественнее", – говорится в новости. Местные туроператоры "продвигают" разнообразные предложения, в то время как туры в Аланию кажутся все менее привлекательными.

"Поскольку стоимость недельного отпуска, включая авиабилеты дешевле, чем в Турции, местные туристы уже начали посещать Египет. Город Шарм-Эль-Шейх, расположенный на берегу Красного моря, стал одним из самых загруженных маршрутов для турецких туристов", – говорят эксперты.

Следует отметить, что одна египетская лира эквивалентна 0,68 турецкой лире. Учитывая курсовую разницу и инвестиции Египта в туризм, путешественники активно планируют следующую поездку в туристическую страну на севере Африки.

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