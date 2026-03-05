Почувствуйте себя в сказке: 4 малоизвестных направления в Европе без толп туристов

Мечтаете поехать в отпуск туда, где время будто остановилось, городской пейзаж напоминает диснеевский мультфильм, а неспешный ритм жизни заставляет замедлиться и выдохнуть? В Европе все еще хватает таких идиллических мест для отдыха.

Что интересно, как правило это малоизвестные локации, куда приезжает не так много туристов, поэтому гулять там можно свободно и наслаждаться местной мечтательной красотой. Издание Travel off Path рассказало о четырех не слишком известных широкой общественности местах, где толп почти ноль, жизнь течет медленно и можно почувствовать сказочный вайб старой Европы.

Готланд, Швеция

Шведский остров в Балтийском море – это уникальный мир, который не имеет ничего общего с шумным и модным Стокгольмом. Готланд славится своей дикой природой, скалистым побережьем, где притаились тихие пляжи, и сдержанным средневековым наследием. Столица острова, город Висбю внесен в список ЮНЕСКО, и он просто невероятен. Здесь можно увидеть одни из наиболее хорошо сохранившихся оборонительных стен в Северной Европе, а также можно увидеть величественный собор XII века. В Луммелунде можно найти самую длинную известняковую пещеру Швеции со сталактитами и подземными реками, а если захочется пустынных песков – езжайте в Тофту. Только помните, что это не Средиземноморье: летом Швеция может подбросить жаркий день, но вода в Балтике все равно будет оставаться ледяной. Всегда проверяйте ее температуру заранее.

Осиек, Хорватия

Это главный город Славонии – региона Хорватии, который по культуре совсем не похож на привычную нам Далмацию с ее итальянскими мотивами. Осиек почему-то выпадает из радаров, хотя это один из самых красивых городов страны. Большинство туристов, зацикленных на Дубровнике, просто не доезжают до восточной Хорватии и оседают на его побережье многочисленными толпами. Тогда как в Осиеке совсем другая красота: центральноевропейский дух, потрясающий неоготический собор из красного кирпича и улочки с роскошными австро-венгерскими зданиями радуют глаз и дарят необычные впечатления. Местная барочная цитадель Тврджа – это вообще город в городе. Здесь можно бесконечно бродить по брусчатке, заходить в музеи или зависать в уютных кафе с горячим буреком и крепким кофе в стиле эспрессо, что для хорватов является святой традицией.

Удине, Италия

Всего в двух часах езды на поезде от Венеции расположен Удине. Древний город, сердцем которого является площадь Свободы – одна из самых красивых во всей Италии. Здесь вам и здания с аркадами, и колонна с венецианским львом, и крутая Лоджия дель Лионелло. Вы не увидите Удине на обложках большинства путеводителей, хотя местная готическая ратуша XV века с розово-белым каменным фасадом достойна быть не просто на их страницах, но и украшать обложку. Стоит также подняться к замку на холме ради панорамы города, а еще заглянуть в скромный снаружи собор Санта-Мария-Маджоре, где внутри скрываются шедевральные фрески. По самому старому центру гулять – одно удовольствие: здесь полно тратторий с тыквенными тортелли, маленьких площадей в пастельных цветах и ощущение настоящей жизни, никоим образом не ориентированной на вкусы среднего туриста.

Сааремаа, Эстония

Таллинн обычно считается достаточно тихим местом, но если вы действительно хотите убежать от цивилизации, садитесь на паром до Сааремаа – крупнейшего острова Эстонии. Здесь пляжи тянутся на километры без единого человека, а поля усеяны замками и мельницами. Это место было идеальным для перезагрузки еще со времен Союза, на остров всегда с радостью приезжали эстонцы, чтобы побыть в тишине. Административный центр острова, город Курессааре запоминается Епископским замком и спокойным городским пейзажем. Но Сааремаа – это прежде всего природа. Чего стоит только метеоритный кратер Каали, ставший небольшим озером посреди леса. Это, пожалуй, главное украшение острова, если не считать скалы Панга, где известняковые обрывы открывают безумные виды на закат. И не забудьте устроить пикник на пляже Ярве. Хотя вода в море вряд ли будет теплая для купания, зато вы получите массу удовольствия от атмосферы.

