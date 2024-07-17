Пляжные курорты Грузии: где отдохнуть в 2024 году

Впечатляющие горные пейзажи, богатая культура и гостеприимство коренных жителей. Какое место выбрать для незабываемого путешествия – читайте ниже.

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Батуми

Город располагается на юго-восточном побережье Черного моря. Здесь преобладают галечные пляжи:

Пригородные. Находятся рядом с Оперным театром. Чаще всего здесь можно встретить местных жителей и туристов, что остановились неподалеку. Сюда можно добраться на собственном авто или общественном транспорте.

Центральные. К этой группе относятся: Иверия, Мандарин и т.д. Здесь понравится любителям активных развлечений: полетов на парашютах и поездок на катамаранах. Для путешественников доступны зонтики, лежаки, кабинки для переодевания и туалеты.

Береговую линию регулярно убирают и следят за соблюдением санитарных норм. Кстати, рекомендуем с собой взять резиновую обувь, чтобы избежать дискомфорта или травм из-за камней.

Во время экскурсии по городу советуем посетить ботанический сад. На территории находится множество экзотических растений. Одного часа не хватит, чтобы осмотреть все вокруг, поэтому следует ориентироваться на весь день. Кстати, здесь тоже можно перекусить. А еще есть возможность изучить природный объект на электромобиле. Локация находится в 15 минутах езды от центра.

Если путешествуете со своей половинкой, рекомендуем посетить город любви Сигнахи. Он славится архитектурой в итальянском стиле и грузинским вином. Обязательно поднимитесь на смотровую площадку старой крепости, где открывается панорама Алазанской долины.

Для поклонников экстремальных ощущений предлагаем поехать в каньон Окаце. Туристам придется пройти над обрывом высотой 140 метров по подвесному мосту.

Кобулеты

Небольшой курорт славится виноградниками, чайными и цитрусовыми плантациями. Общая протяженность галечных пляжей от 10 до 14 км. В начале XX века на территории города располагались термальные источники. Потому путешественники часто приезжали в лечебных целях. Впоследствии здесь построили санатории и пансионаты.

Туристическая инфраструктура хорошо развита, со множеством развлечений для детей. Местность характеризуется субтропическим климатом, а температура воздуха держится на отметке от 20°C, воды – от 25°C.

Для прогулок лучше подойдет Приморский парк. Вдоль дорожек растут сосны, а на территории находятся кафе, аттракционы, Дом артиста и т.д. Главной достопримечательностью является Цицинател. Здесь есть множество развлечений для взрослых и детей: от экстремальных до более спокойных.

Чтобы узнать историю окрестностей, направляйтесь в Краеведческий музей. Здесь найдете предметы быта, одежду, орудия труда местных жителей разных времен. А еще не пропустите Церковь Вознесения. Храм размещается на южном въезде в город. Он славится традиционной грузинской монументальной архитектурой.

Сарпи

Не просто курорт, а место, где можно расслабиться и насладиться красотой пляжей недалеко от границы с Турцией. Здесь только одно побережье длиной 600 метров. Смельчаки часто любят прыгать с вершин, находящихся в пределах набережной. Благодаря впадающим в море горным рекам вода невероятно чистая.

Советуем увидеть статую Андрея Первозванного у одноименного водопада. Кстати, поблизости есть женский монастырь Иоанна Богослова. Также можно пойти в крепость Гонио – бывшего Римского форпоста.

Имейте в виду, что ближайший аэропорт находится в 15 километрах. Автобусом доехать можно через 20 минут.

Шекветили

Курорт славится песчаным пляжем и комфортной зоной для отдыха. Для посетителей доступны шезлонги и зонты. Температура воздуха колеблется от 21°C до 27°C. Здесь есть несколько кафе, ресторанов и баров: Laguna Shekveteli и Reviera Shekveteli. Рекомендуем попробовать свежие морепродукты и традиционные грузинские блюда: бастурма, сациви (холодное блюдо из вареной курицы в соусе), гомми (каша из кукурузной муки и воды).

Обязательно посетите парк "Грузия в миниатюрах". На территории находится 44 памятника архитектуры страны. Здесь увидите множество монастырей: Джвари, Алаверди, Баграти и т.д. И конечно же Дендрологический парк. В одной его части высажено 200 уникальных видов деревьев, в другой – тысячелетние растения со всех континентов мира. А еще здесь проживают разные животные. Поэтому советуем приехать сюда с детьми.

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