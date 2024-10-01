Пляж популярного курорта в Таиланде заполонили ядовитые морские существа, которые больно жалят: что стоит знать туристам

Один из самых популярных курортов Таиланда рискует резко потерять большое количество туристов, ведь у пляжа города Паттайя появилось много ядовитых морских существ. По словам местных органов власти, побережье заполонили аурелии ушастые, которых еще называют лунными медузами.

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Как сообщает издание The Star, больше всего животных зафиксировали вблизи пляжа Донгтан. Несмотря на то, что яд лунных медуз не угрожает жизни человека, спасатели призывают путешественников с особой осторожностью относиться к контакту с ними.

Представитель по предотвращению морских катастроф Воллоп Бунчу пояснил, что токсичное вещество, содержащееся в клетках аурелии ушастой не является смертельным, однако вызывает сильное раздражение кожи. Из-за этого вдоль пляжа Паттайя были размещены спасатели, предупреждающие туристов о потенциальной опасности быть ужаленными медузами.

Эксперты отмечают, что увеличение количества морских существ вблизи местных пляжей – обычное явление, которое происходит в конце каждого сезона дождей. Они рекомендуют промывать уксусом место, куда вас ужалила медуза.

Что известно о морских животных

Аурелия ушастая – один из самых распространенных в мире видов жалящих медуз, средний размер которых достигает от 25 до 40 сантиметров в диаметре. Существа обитают в умеренных зонах Атлантического океана и его морей. К тому же, месячных медуз можно встретить и в водах Украины.

Внешний вид аурелии ушастой мало чем отличается от других представителей вида. Основная часть тела животного прозрачна, а по центру расположены четыре фиолетово-голубых круга. Существа питаются маленьким планктоном, а время от времени и меньшими медузами.

Эффект яда, содержащегося в клетках аурелии ушастой, похож на ожог от крапивы. Если человека ужалила месячная медуза, примерно пол часа он будет ощущать жгучую боль, а на коже появится сыпь.

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