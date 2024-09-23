Лидер сменился. Опубликован рейтинг самых сильных паспортов мира: на каком месте Украина

Инициатива VisaGuide обновила рейтинг сильнейших паспортов мира, который возглавил новый лидер – Сингапур. Раньше высшую строчку занимала Испания. В вершине списка также можно увидеть немало европейских стран, ведь их паспорта дарят поразительную свободу передвижения.

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В частности, в пятерке лидеров оказались Сингапур, Испания, Франция, Италия и Венгрия соответственно. Об этом сообщает Euronews. Полный список стран можно посмотреть на сайте VisaGuide.

Этот рейтинг считается одним из самых надежных в туристической отрасли наряду с Индексом паспортов Хенли. Компания оценивает 199 стран и территорий по всему миру и базирует свои результаты на таких факторах как безвизовый доступ, электронные визы и глобальная мобильность.

Затем исследователи используют свой показатель значимости пункта назначения (DSS), чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение. С помощью этой системы VisaGuide обнаружили, что паспорт Сингапура официально является самым сильным паспортом по всему миру – с оценкой 91,27 из 100 возможных баллов по состоянию на сентябрь 2024 года.

На втором месте – Испания с результатом 90,60 балла, за ней – Франция с результатом 90,53 балла. Далее следуют итальянский и венгерский паспорта, получившие 90,31 и 90,28 балла соответственно. Это хорошая новость для Европы в целом, ведь в первую двадцатку попала только одна страна не с континента – Япония, занимающая 15-е место, на той же позиции, что и в прошлом году. Германия, Австрия, Нидерланды, Швейцария и Австрия замыкают топ-10 рейтинга.

Стоит отметить, что Украина заняла 65 позицию рейтинга с 72.71 баллами из 100 возможных. Между тем Россию можно увидеть на 95-й строчке с 48.18 баллами.

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