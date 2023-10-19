Памятка туриста: как путешествовать по стране, не зная иностранного языка

Нехватка денег – не главная проблема, останавливающая туриста. Часто нами руководит страх: заблудиться, попасть в беду, не найти с кем-то общий язык. И все "упирается" в один весомый нюанс – незнание иностранного. Множество людей, которые в школе прекрасно знали английский, помнят его на уровне "зэ скай из блу".

Конечно, можно напрячься и снова выучить язык, но что если времени мало? А увидеть Лувр, отведать фирменную итальянскую пиццу и прогуляться среди белоснежных домов Санторини хочется прямо сейчас? Что ж, без паники. Ловите действенные лайфхаки, которые не позволят растеряться в любой ситуации.

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Шаг 1

Кое-что зазубрить все же придется – запомните основные выражения, которые точно понадобятся:

адрес и название отеля, в котором вы забронировали номер;

названия туристических достопримечательностей, в которые планируете попасть;

вопрос, сколько что стоит;

фразы для посещения заведений питания типа: "Можно ли у вас забронировать столик?", "Не слишком ли острое это блюдо?" и тому подобное.

Также перестрахуйтесь на случай, если нужно будет найти аптеку, туалет, вокзал или другое место. Обязательно добавляйте к своим вопросам нотки вежливости: "спасибо", "прошу прощения" и тому подобное, чтобы иностранец не подумал, что вы нахал.

Совет: выпишите все в записную книжку или заметки в телефоне. Разбейте слова на категории (аэропорт, ресторан, прогулка, гостиница, общественный транспорт, покупки). Ведь даже если они отскакивают от зубов, стресс оказывает удивительное влияние на наш мозг – вы можете внезапно все забыть.

Шаг 2

Офлайн-переводчик – мастхев для поездок за границу. Установите на смартфон приложение, работающее без сети. Такие програмки очень удобны для общения с иностранцами, ведь предложения можно записывать с помощью микрофона.

Кстати, некоторые платформы имеют функцию перевода с помощью камеры. Тоже очень удобно, когда нужно купить что-нибудь в магазине или перевести объявление.

Шаг 3

Забудьте о мнениях других и не бойтесь казаться чудаком. Если из головы вылетели все фразы, а приложение внезапно перестало работать – включайте креативность. Например, если не знаете, как правильно сделать заказ в ресторане, просто покажите официанту нужную позицию в меню. Не имеете представления, как спросить о месте, в которое хотите попасть? Используйте все известные вам слова, относящиеся к этой локации. Как показывает практика, это реально работает.

Используйте язык жестов и мимику, объясняйте в буквальном смысле все на пальцах. Если под рукой есть ручка и клочок бумаги, нарисуйте то, что вам нужно. Однако перед поездкой ознакомьтесь с традициями страны, в которую собрались попасть. Кое-где привычная для нас жестикуляция может означать нечто вульгарное или оскорбительное.

Шаг 4

Загрузите оффлайн карты. Конечно, идеальный вариант – включить роуминг или сразу по приезде приобрести местную SIM-карту. Так будет безопаснее, чтобы всегда иметь связь и сеть. Впрочем, в некоторых местах покрытие исчезает, и тогда пригодятся автономные карты. Более того, печатную тоже лучше бросить в рюкзак – телефон может разрядиться. Словом, продумайте все возможные пути, чтобы ехать со спокойной душой.

Шаг 5

Выбирайте большие города. Обычно там хорошо развита инфраструктура, много указателей и гиды-полиглоты, которые могут владеть украинским языком. Кроме того, даже при аренде жилья на Airbnb можно включить фильтр и найти арендодателей со знанием языков.

Отдельного внимания заслуживают аудиогид – когда вы приходите к какой-то достопримечательности, где есть возможность взять устройство и самостоятельно прослушать экскурсию, там тоже присутствует вариативность языков. Но если вы не уверены, что на какой-то локации есть такая фишка, попробуйте скачать голосовой гид самостоятельно.

Шаг 6

Где есть возможность сэкономить время и нервы – сделайте это. Большинство билетов сейчас можно приобрести онлайн, и не только для переезда или перелета в другую страну. Это касается музеев, концертов и других развлечений. Конечно же, заранее забронируйте жилье и столик в уникальном заведении, где всегда аншлаг.

Шаг 7

Не бойтесь разговаривать. Английский изучается на практике. В 90% случаев иностранцы не высмеивают, а наоборот уважают людей, пытающихся говорить с ними на их же языке. Чем больше вы будете стараться – тем быстрее сможете свободно разговаривать на иностранном.

Шаг 8

Если иностранный язык вы не знаете, его может знать ваш друг или знакомый, который тоже с радостью отправится в путешествие. А еще случается, что таких переводчиков мы находим во время поездки.

Шаг 9

Если же англоязычного приятеля нет, а все предыдущие советы вызывают реакцию "ой, беда", остается один вариант – приобрести готовый тур. В стандартный пакет входят переезд, заселение в гостиницу, завтраки, базовые экскурсии и гид, понимающий английский, который вдруг что – всегда поможет. Это дополнительное "страхование" от неожиданных неприятностей в незнакомом месте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую страну выбрать для первого заграничного путешествия.

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