Отдых в Турции: как добраться из Украины и где остановиться

Родина пахлавы – настоящий магнит для ценителей летних путешествий. Какое направление выбрать, чтобы не прогадать – рассказываем дальше.

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Анталия

Город располагается на побережье Средиземного моря, у Таврических гор. Здесь преобладает жаркий и сухой субтропический климат. Средняя температура моря колеблется в пределах 27°C.

Здесь можно увидеть врата Адриана, которые соорудили в честь приезда римского императора. Поехать к водопаду Duden Waterfalls. А еще заказать обзорную экскурсию, в ходе которой можно посмотреть на старинные городские стены, Часовую башню, площадь и порт.

Сиде

Один из самых красивых курортов города. Пляжный сезон здесь длится с апреля по ноябрь. Если вы путешествуете с детьми, рекомендуем выбрать западное побережье. Здесь мягкий песок и совсем неглубоко. На восточной части встречаются каменистые участки с высокими склонами.

Бухта Кумкой

Любимый регион туристов с малышами. Отели предлагают разные удобства для гостей. От частной зоны для купания и спа-услуг до завтрака, бассейнов и трансфера. Проживание за одну ночь обойдется от €100.

Чолаклы

Здесь располагаются современные четырех- и пятизвездочные апартаменты. Их стоимость стартует от €150. Как правило, курорт выбирают те, кто не любит лишний раз покидать территорию комплекса. А еще здесь можно посетить аквапарки.

Соргун

Местность с сосновым лесом, где туристы обретут тишину и покой. Здесь не работают бары или ночные клубы – только уютные ресторанчики и кафе. Всё включено стоит от €400.

Алания

В городе высоко развита инфраструктура и возведена куча развлекательных заведений. Недалеко от замкового холма виднеется рыночный квартал. На его территории располагается множество магазинов, кафе и пабов. Кстати, в курортной зоне построили водные аттракции с 23 горками. Самый жаркий месяц – август.

Самый красивый и известный пляж – Клеопатры. Здесь хорошо обустроили набережную. Но имейте в виду вход в воду резкий, а волны бывают высокими. Поэтому будьте осторожны.

В Алании также предлагают множество экскурсионных программ. Можно прогуляться по старому городу с цитаделью или же исследовать каньоны, заняться рафтингом на горных реках, а еще прокатиться на канатном подъемнике.

Ночь в отелях города стоит от €100. Однако можно найти и более низкие цены.

Белек

Находится в 30 километрах от ближайшего аэропорта. Здесь предлагают современные апартаменты, которые прячутся в сосновых и кедровых лесах. Курорт особенно привлекает любителей активного отдыха. Ведь здесь можно поиграть в гольф и большой теннис, заняться верховой ездой или рафтингом.

В Белеке советуем посетить развалины античного города Перге, амфитеатр Аспендос и памятник архитектуры Сегле. А еще поехать в заповедную зону, где произрастает примерно 574 вида растений и проживает 109 видов птиц. Обязательно закажите джип-туры по горным дорогам.

Ночь для 2 взрослых обойдется от €100 и больше.

Кемер

Расположен в экологически чистом регионе, в зоне природного национального парка. На склонах виднеются Торосские горы. Здесь произрастают сосновые леса и цитрусовые сады. Пляжи отвечают высоким международным стандартам качества и абсолютно безопасны для купания. Все местные апартаменты находятся на первой береговой линии. Здесь следует заказать экскурсию на яхте.

Главные достопримечательности Кемера – руины античных городов Олимпос и Фаселис. Обязательно поезжайте посмотреть на старинные акведуки, амфитеатры, древние базилики и бани.

А любителям активного отдыха рекомендуем сходить на местные дискотеки. Здесь можно стать частицей оригинальных ночных шоу-программ.

Фетхие

Курортная зона с экологически чистой средой. Также известна оживленными рынками. На них можно найти множество сувениров и подлинных товаров.

Если вы любите подводное плавание, обязательно исследуйте туфовые пещеры. Они созданы из вулканического пепла. А еще обязательно посетите заповедную зону "Голубая лагуна". Она славится лазурными водами и пышной зеленью.

Фетхие располагается в 60 километрах от аэропорта. Туристический сезон здесь начинается в апреле и продолжается до конца октября.

Ценителям истории советуем посетить местный музей. В выставочном зале собрали экспонаты, произведения искусства и ремесленные изделия разных эпох.

Кстати, в городе можно поразвлечься на джип-сафари и полетать на параплане в бухте Олюдениз.

Стандартный номер-студия за ночь стоит от €60.

Как добраться в Турцию из Украины?

Туры от агентств. Вариант отлично подойдет для тех, кто хочет избежать рутинной планировки. Путевки включают все, что нужно туристу: от перелета до трансферов и проживания. Весомый плюс – организация не на плечах путешественника.

Автобусные маршруты. Их можно выбрать на разных сервисах поиска покупки билетов.

Собственный автомобиль. Это позволяет свободно передвигаться и исследовать страну со всех сторон.

Авиалинии за границей: Польша, Румыния или Венгрия. Оттуда в Стамбул или Анталию самолетом. Зачастую рейсы стоят дешевле, если заказывать их минимум за 2-3 месяца.

Сезон в самом разгаре. Пора бронировать билеты и отправляться в солнечную Турцию. Приятного путешествия!

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