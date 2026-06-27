Остров в Хорватии продают по цене дома: в чем подвох

Мечта о собственной частной территории посреди моря стала значительно ближе для тех, кто устал от суеты больших городов. На хорватском побережье появилось уникальное предложение о продаже целого острова по цене, которая ниже стоимости среднестатистического дома в европейских столицах.

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Этот уютный уголок расположен в Адриатическом море и предлагает покупателям абсолютную конфиденциальность без полной изоляции от цивилизации. Недвижимость уже привлекла внимание международных инвесторов благодаря своей живописной природе и удобному географическому положению. Однако мечты о строительстве роскошной виллы могут быстро разбиться о суровую реальность местного законодательства, сообщает dailymail.

Остров Мали Космач

Этот остров является самым маленьким объектом на рынке частной островной недвижимости Хорватии, и его текущая стоимость составляет 700 000 евро (35 823 760 грн). Для сравнения, по данным аналитиков рынка недвижимости, эта сумма значительно меньше средней стоимости таунхауса в Лондоне, где цены на жилье часто превышают 770 000 фунтов стерлингов (45 705 230 грн).

Остров занимает площадь около 1,2 акра (примерно 0,5 гектара) и расположен всего в 250 метрах от материковой части страны. Территория полностью покрыта густым маквисом – типичными для Средиземноморья низкорослыми кустарниками, а ее рельеф преимущественно плоский. Несмотря на скалистые берега, которые при определённой погоде затрудняют швартовку лодок, этот участок остается чрезвычайно привлекательным для ценителей дикой природы.

Несмотря на потрясающие пейзажи и романтический статус "повелителя острова", сделка имеет серьезное ограничение. Местные правила градостроительства и строгие экологические нормы полностью запрещают любое строительство на этой территории.

Никаких жилых домов: даже небольшую эко-виллу построить не удастся. Запрет на коммерческую деятельность: строительство отелей, кемпингов или ресторанов незаконно. Землю разрешено использовать исключительно для ведения сельского хозяйства.

Таким образом, инвестор приобретает скорее престижный заповедный уголок для частного отдыха или ведения сельского хозяйства, чем участок под застройку.

Остров Мали Космач на карте

Одним из главных преимуществ Мали Космач является его расположение в Шибеницком архипелаге. Покупателю не придется тратить дни на сложные маршруты, ведь с острова можно быстро добраться до ключевых транспортных узлов.

Всего в часе езды на автомобиле от материкового причала расположен международный аэропорт Сплита – второго по величине города Хорватии. Это обеспечивает владельцу быстрый доступ к культурным достопримечательностям, ресторанам высокой кухни, медицинским учреждениям и другим важным услугам региона.

Для тех, кто не готов мириться с хорватскими ограничениями на строительство, на мировом рынке существуют другие экзотические варианты. Например, в Белизе за 600 000 долларов (26 935 635 грн) продается незастроенный остров Бикини-Кей, расположенный вдоль знаменитого Барьерного рифа.

В отличие от европейского аналога, этот участок площадью 0,39 акра имеет высокий и сухой грунт, что обеспечивает стабильный фундамент для немедленного возведения экологичной виллы или рыбацкого домика. Остров является настоящим раем для дайверов и рыбаков благодаря близости к морскому заповеднику, а до ближайшего крупного города Дангрига с развитой инфраструктурой и магазинами можно добраться за 45 минут на лодке.

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