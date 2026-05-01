Куда поехать в Хорватии: 5 направлений, чтобы сбежать от толп

Большинство туристов, планируя отпуск в Хорватии, в первую очередь выбирают Дубровник, Сплит или Хвар, и это легко понять. Здесь есть старинные прибрежные стены, римские дворцы, бирюзовое море, галечные пляжи и атмосфера средиземноморского отпуска.

Но есть один важный нюанс. В разгар сезона самые известные места могут быть настолько переполнены, что вместо спокойной прогулки по историческому центру придется пробираться сквозь плотный поток туристов. Макарска, Ровинь, Корчула, Црес и Вараждин могут подарить ту же красоту Адриатики, старинных городов и живописной природы, но без толп, информирует Travel off Path.

Макарска

Макарска расположена на одноименной ривьере между горами Биоково и Адриатическим морем. Это спокойный прибрежный город, который дает классическое ощущение Далмации, но без суеты более крупных туристических центров.

Старый город имеет каменные дома, уютные площади и романские церкви. Утром здесь можно гулять почти без туристов, а сочетание гор и моря создает один из самых эффектных видов на хорватском побережье.

В то же время Макарска не является сонным городком, где ничего не происходит. После захода солнца оживает набережная с барами, кафе у моря и рыбными ресторанами. Для ужина стоит выбирать места с местными морепродуктами и хорватским вином.

Ровинь

Ровинь часто называют хорватским ответом Венеции. Здесь нет каналов и гондол, но есть живописная гавань, пастельные дома, узкие мощеные улочки и выразительная итальянская атмосфера.

Город расположен в Истрии и действительно имеет сильное венецианское наследие. Когда-то Ровинь был связан с Венецианской республикой, поэтому это чувствуется в архитектуре, морской культуре и даже кухне, где много блюд с пастой.

Главная доминанта города – церковь Святой Евфимии на холме. Ее колокольня возвышается над красными крышами Старого города, а сверху открываются красивые виды на море.

Остров Корчула

Корчулу часто называют "маленьким Дубровником" – и не случайно. Главный город острова имеет старые стены, каменные переулки, охристые дома и выразительную средневековую атмосферу.

Корчула также известна как возможное место рождения Марко Поло. Но даже без этой легенды город имеет достаточно причин для посещения: он дает ощущение старой Хорватии, но без такого потока круизных туристов, как в Дубровнике.

Остров подойдет не только для прогулок по историческим улочкам. Здесь есть галечные пляжи, скрытые бухты, зеленые леса и маршруты для велосипедных поездок. Любителям вина стоит знать, что именно с Корчулы происходят известные хорватские белые вина.

Отдельно стоит обратить внимание на Лумбарду – место с традиционными каменными домами, небольшими семейными заведениями и редкими для Хорватии песчаными пляжами. Для страны, где большинство побережья каменистое или галечное, это приятный бонус.

Остров Црес

Если хочется почти полной тишины, стоит ехать на Црес. Это один из самых диких и спокойных хорватских островов, куда добираются на пароме из района Риеки или Пулы.

Црес отличается от многих других островов густыми лесами, бухтами и прибрежными деревнями. Здесь значительно меньше туристов, поэтому легче почувствовать настоящий ритм острова.

В центре Цреса расположено озеро Врана – самое большое пресноводное озеро на хорватских островах. Оно обеспечивает водой значительную часть острова и добавляет местной природе особой зелени. Црес подойдет тем, кто хочет убежать от курортного шума, побыть поближе к природе и не чувствовать постоянного напряжения, характерного для переполненных летних направлений.

Вараждин

На северо-востоке страны есть регионы, которые больше напоминают Центральную Европу. Один из лучших примеров – Вараждин.

Это город с барочными дворцами, неоготическими церквями, пастельными домами, декоративной лепниной и австро-венгерским шармом. Здесь нет венецианских колоколен и приморского настроения, зато есть атмосфера старой европейской столицы.

Когда-то Вараждин действительно был столицей Хорватии. Его Старый город имеет мощеные улочки, красивые площади, кафе и главную достопримечательность – Вараждинский замок, белую средневековую цитадель, окруженную рвом.

