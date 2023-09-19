Осенний отпуск в Греции: 3 лучших курорта страны

Греция – одна из популярнейших стран среди европейских туристов. Сюда приезжают ради мягкого климата, невероятных пейзажей и, конечно же, бескрайних пляжей. А еще это колыбель древней цивилизации, поэтому здесь можно целыми днями ходить на разнообразные экскурсии, однако даже за месяц вы не успеете осмотреть все достопримечательности этого уникального государства. Где же провести отпуск в Греции осенью

Афины

Отдых в Афинах в любое время года – это увлекательный и интересный опыт. Город предлагает так много исторических, культурных и туристических аттракций, что здесь каждый найдет что-то для себя.

Большинство иностранцев приезжает на этот прекрасный курорт летом, сталкиваясь с жарой и толпами туристов. Осенью же в Афинах погода гораздо комфортнее для отдыха. Температура в это время колеблется в пределах 20-28 градусов выше нуля. Так что вас будут ожидать солнечные и теплые дни. Ночью может быть прохладно, особенно в конце сентября и в октябре, поэтому не забудьте взять с собой легкий свитер или куртку.

Видео дня

Первым местом, которое следует посетить в Афинах, конечно же, является Акрополь. В сентябре здесь значительно уменьшается количество туристов, что позволяет спокойно исследовать этот волшебный комплекс, включающий Парфенон, Эрехтейон и другие древние сооружения.

Также не забудьте заглянуть в Национальный археологический музей, где вы сможете увидеть огромную коллекцию античных сокровищ, которые лучше познакомят вас с историей Греции.

Не менее интересным будет прогуляться по площади Синтагма, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов. Обязательно попробуйте местные блюда из мяса и рыбы. Они удивят вас интересным сочетанием вкусов и ароматов. А еще Греция славится своими десертами. Самые известные из них – пахлава и лукумадес.

Также стоит пройтись по улице Эрму, занимающей 14-е место среди самых дорогих торговых маршрутов в мире. Здесь вы найдете необычные бутики и шоурумы.

Если вам захочется приключений, то отправляйтесь на экскурсию к греческим островам. В частности, из Афин курсируют паромы к Родосу, Корфу, Тире и другим прекрасным уголкам этого государства.

Крит

На этом волшебном греческом острове вас ждут разнообразные развлечения и впечатляющие рассветы. Как и в Афинах, осенью здесь уменьшается количество туристов, а значит цены становятся гораздо приятнее, чем были в пик сезона.

Погода на Крите в это время очень комфортная. Температура воздуха обычно составляет 21-29 градусов тепла, что делает этот период идеальным для активного отдыха, экскурсий и водных видов спорта. Кстати, вода в море в сентябре-октябре еще достаточно теплая, так что можно даже плавать.

Конечно же, остров славится своими прекрасными пляжами, которые стоит посетить даже если вы не собираетесь заходить в море. Местные пейзажи удивят вас своей красотой и станут хорошим фоном для фотографий.

Не забывайте, что Крита имеет множество исторических достопримечательностей. Вы можете организовать экскурсии в древние места, такие как Фест, Малия, Палекастро, вокруг которых до сих пор собираются сотни легенд. Также стоит посетить Ласити, где вы найдете много пешеходных маршрутов разной сложности. Ценители же экстрима могут попытаться добраться до вершины горы Иды, высота которой почти 2,5 километра.

После такого активного отдыха следует побаловать себя местными деликатесами. К счастью на острове находится много ресторанчиков, где готовят традиционные блюда. Не упустите шанс попробовать сыр фета, который производят тамошние фермеры, оливки, блюда из морепродуктов и греческие вина. Кстати, осенью на Крите проходит фестиваль этого удивительного напитка, во время которого организовывают не только дегустации, но и культурные мероприятия.

Санторини

Еще один популярный греческий курорт, славящийся своей архитектурой, увлекательными видами и романтической атмосферой, и осень придает этому острову особый шарм.

В это время погода на Санторини достаточно комфортна и приятна. Температура воздуха хоть и ниже, чем на Крите, но редко составляет менее 18 градусов тепла. Так что вы можете ожидать солнечных и теплых дней. Вода в Эгейском море в сентябре и начале октября остается достаточно теплой для купания. Однако вечера уже могут быть прохладными.

Остров поразит вас увлекательными видами на вулканические скалы, кристально-синее море и белые домики. Осень придает пейзажу мягкий оранжевый оттенок, что делает местность еще более живописной. Все это создает прекрасные условия, чтобы считать Санторини одним из популярнейших мест для медового месяца и романтических путешествий.

Помимо невероятной красоты природы, курорт известен своими винодельческими традициями. Вы можете посетить винные погреба и отведать местные сорта этого напитка, такие как Assyrtiko и Vinsanto. Кроме того, не упустите возможность оценить традиционную греческую кухню в местных ресторанах и тавернах.

Остров не может похвастаться обилием исторических достопримечательностей, однако здесь находятся горячие источники, обладающие целебными свойствами. Кстати, именно на Санторини у туристов есть возможность поплавать в озере, расположенном в кратере вулкана. Это действительно поразительный опыт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где отдохнуть на море в Европе осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!