Один из лучших пейзажей страны: назван самый недооцененный город Италии

Если вы вообще что-то слышали о городе Ассизи, то перед глазами у вас, скорее всего, возникают религиозные паломники. В конце концов, это родина святого Франциска Ассизского – покровителя Италии и одного из самых почитаемых деятелей в христианском мире. И хотя этот горный городок в самом сердце Умбрии давно привлекает верующих, он может предложить гораздо больше, чем просто духовный туризм.

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Живописный город раскинулся на склонах Монте-Субазио и привлекает туристов своими средневековыми каменными улочками, бескрайними видами на долину и сытной кулинарной традицией, основанной на трюфелях, оливковом масле и дичи. Издание Travel and Leisure подскажет, как идеально провести здесь отдых и не пропустить ничего интересного.

Атмосфера Ассизи

Как и многие другие горные города Умбрии, такие как Перуджа или Орвието, Ассизи отличается от больших и суетливых уголков Италии своим медленным темпом. Хотя здесь есть на что посмотреть, нет никакой необходимости бегать от одной достопримечательности к другой, спешно вычеркивая локации из списка. Ассизи – это город для расслабленных прогулок, а не для беготни; город для того, чтобы сидеть на площади, а не стоять в очередях. Духовную историю здесь невозможно игнорировать, но она совершенно естественно сосуществует с великолепной едой, красивым средневековым центром и видами на сельскую местность, которые всплывают здесь повсеместно.

Подобно многим туристическим центрам Италии, Ассизи раскрывает своё истинное лицо, когда наступает вечер и толпы экскурсантов расходятся. "Выходите за пределы шумных артерий Виа Сан-Франческо и Пьяцца дель Комуне, чтобы побродить по запутанным пешеходным улочкам", – советует Ребекка Винке, которая уже давно живет в Ассизи и работает консультантом по путешествиям в Italy Beyond the Obvious. "Дойдите до спрятанной церкви Санта-Маргерита, чтобы посмотреть, как солнце садится за базилику Святого Франциска. Возможно, религиозного обращения с вами и не произойдет, но вы будете где-то очень близко к этому", – обещает она.

Что посмотреть и куда сходить в Ассизи

Посетите базилику Святого Франциска

Духовное сердце города и одна из важнейших религиозных достопримечательностей Италии. Этот комплекс из двух церквей хранит уникальные фрески, в частности работы, которые приписывают Джотто и Чимабуэ. Также здесь можно осмотреть саму гробницу святого Франциска. Невероятно, но строительство базилики началось в 1228 году – всего через два года после смерти деятеля и в тот же год, когда его причислили к лику святых. Даже далекие от религии люди почувствуют здесь особое волнение. Но приходите пораньше, чтобы избежать дневной толпы.

Поднимитесь к Рокка Маджоре

Огромная средневековая крепость, возвышающаяся над городом, полностью оправдывает короткую прогулку вверх, даря одни из лучших видов в Умбрии. Сюда также можно выехать на авто, но опытные туристы советуют всё же пешую прогулку. В ясный день панорама от Рокка Маджоре простирается через всю долину до далеких холмов и Перуджи, которая когда-то была ожесточенным соперником Ассизи. Внутри крепости есть несколько экспозиций, но, по правде говоря, сюда идут прежде всего ради пейзажей.

Побродите по старому городу

Здесь нет четкого плана действий – возьмите только удобную обувь и будьте готовы немного заблудиться. Исторический центр Ассизи достаточно компактный, чтобы полностью обойти его пешком, рассматривая ремесленные лавочки, скрытые дворики и элегантную Пьяцца дель Комуне. И обязательно смотрите под ноги: Ассизи был важным римским городом, и "современное" поселение построено на фундаментах античного. Фрагменты древних каменных и кирпичных фундаментов и арок выглядывают здесь отовсюду.

Спуститесь под землю в Римский форум и осмотрите археологическую коллекцию

Римское прошлое Ассизи (когда-то оно называлось "Азизиум") представлено в этом интересном городском музее, вход в который ведет через крипту церкви Сан-Николо. Стеклянный пол позволяет современным посетителям рассмотреть мозаики, остатки древних зданий, надписи и часть бывшего храма Минервы, который теперь служит фундаментом для церкви.

Проведите время на природе возле Монте-Субазио

Для тех, кто хочет активного отдыха, региональный парк Монте-Субазио предлагает множество вариантов: от легких прогулок до серьезных пеших походов, катания на квадроциклах, каньонинга и парапланеризма. Захватывающие виды на окружающую природу вам гарантированы. В зависимости от времени года, маршруты могут привести вас к бурным водопадам и горным ручьям.

Лучшее время для поездки в Ассизи

Весна (с апреля по июнь) и осень (с сентября по октябрь) – самые удачные периоды для посещения города. Погода в это время мягкая и приятная, пейзажи выглядят максимально живописно, а город кажется живым, но не переполненным. Это также лучшие сезоны для знакомства с умбрийской кухней, когда свежие трюфели и сезонные продукты находятся на пике своего вкуса. Осень, в частности, идеально подходит для сбора винограда и оливок.

Лето приносит высокую температуру и длинные дни, но одновременно и большие толпы – особенно в июле и августе, когда паломнический сезон достигает своего пика. Если вы планируете поездку на это время, бронируйте жилье заранее. Зима предлагает тихую, более созерцательную версию Ассизи с прохладным воздухом и пустыми улицами. Некоторые небольшие рестораны и магазины могут работать по сокращенному графику, но главные достопримечательности остаются открытыми.

Фестиваль Календимаджио, который проходит каждый май, наполняет город средневековыми театрализованными представлениями и музыкой, тогда как различные религиозные праздники в течение года добавляют площадям колорита и традиций.

Как передвигаться

Исторический центр Ассизи полностью пешеходный, и большинство посетителей заметят, что удобной обуви вполне достаточно, чтобы добраться до главных достопримечательностей, ресторанов и площадей города. Главные базилики, Рокка Маджоре и Пьяцца дель Комуне расположены в пределах легкой пешей доступности друг от друга. Местные автобусы курсируют от железнодорожного вокзала до центра, а для тех, кто остановился дальше или передвигается по кварталам города с более крутым рельефом, доступно такси. Для однодневных поездок по окружающей природе Умбрии самым удобным вариантом будет аренда автомобиля.

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