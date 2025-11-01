О них мало кто знает: эксперт по путешествиям назвал скрытые жемчужины Испании

Испания – это не только Барселона, Мадрид и Севилья. Несмотря на их популярность, настоящий колорит страны часто скрывается далеко от туристических маршрутов.

Именно такие места советует посетить эксперт по путешествиям Нигель Хак, который более 25 лет изучает Испанию. Он поделился своими любимыми уголками, о которых знают лишь единицы. Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Горы Пикос-де-Европа

Горы Пикос-де-Европа находятся на севере страны. Автор вспоминает, как однажды провел день с пастухом, пробуя дымный сыр Гамонеу, сделанный вручную из горного молока. Разговоры с местными пастухами – это возможность увидеть другую Испанию: простую, искреннюю, настоящую. Это возможность почувствовать древние традиции региона.

Лас-Медулас

Ландшафт напоминает другую планету. Лас-Медулас – это красные скалы и туннели, которые более двух тысяч лет назад создали римляне, добывая золото. Если приехать сюда на закате, когда склоны светятся – сложно поверить, что это не декорации к фильму. И хотя это одно из самых впечатляющих мест Европы, туристов здесь почти нет.

Астурия

В Астурии – изумрудные горы, дикие побережья, яркие рыбацкие деревни и сидерии, где яблочный сидр является главным напитком. Еда простая и сытная, а пейзажи – впечатляющие и захватывающие.

Сьерра-де-Гвадаррама

Всего 45 минут от столицы – и вы попадаете в Сьерра-де-Гвадарраму, царство сосновых лесов и хрустальных лагун. Эксперт говорит, что это его личное убежище от суеты Мадрида.

Долина Херте

Весной более полутора миллионов вишневых деревьев покрываются белыми цветами. Цветение длится всего несколько недель. Путешественник советует остановиться в сельских домах, пройтись между садов, поговорить с фермерами и попробовать местные блюда с вишнями – от гаспачо до десертов.

Арагон

Регион Арагон не стремится к громкой славе. Здесь сохранилось множество образцов мудехарской архитектуры – невероятного сочетания исламских узоров и христианских храмов. "Я стоял в маленькой часовне в Дароке, забытой даже местными, – рассказывает эксперт. – Казалось, что время замерло". Это место для тех, кто любит открывать историю не через музеи, а через шепот старых камней.

Куэнка

В городе Куэнка кажется, что законы гравитации отменены. Его знаменитые "висячие дома" стоят прямо на краю скалы. Но больше всего поражает сочетание средневековой архитектуры с современным искусством – именно здесь расположен Музей испанского абстрактного искусства, один из лучших в стране.

