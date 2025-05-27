'Новый Дубай': названа страна, которая стала 'магнитом' для туристов со всего мира. Фото

Саудовскую Аравию – наибольшее по площади арабское государство Западной Азии, которое до недавнего времени было закрыто для путешествий, сегодня называют "новым Дубаем". Число туристов там стремительно растет, так как роскошные международные гостиничные сети и авиакомпании стремятся открыть новые маршруты.

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В прошлом году страну посетило 30 млн людей, а к 2030-му это количество может возрасти до 70 млн за год. О том, как именно Королевство Саудовская Аравия стало "магнитом" для путешественников со всего мира и какие ее особенности надо учесть, пишет Daily Mail.

Удивительный прогресс закрытой страны

Сегодня заинтересованные отдыхающие едут посмотреть на великолепные древние места Саудовской Аравии, включая руины набатейского королевства в пустыне Аль-Ула и многовековые гробницы Мадаи Салеха. Другие крупные достопримечательности – это элитные отели на курортах Красного моря, которые, как говорят отдыхающие, могут соперничать с отелями на Мальдивах, а также оживленные базары и культурные достопримечательности Джидды и столицы Эр-Рияда.

Хотя еще до 2019 года эти замечательные места были закрытыми для туристов из других уголков мира. Подход к этой сфере начал меняться при наследном принце Мухаммеде бин Салмане. Его целью было диверсифицировать экономику, чтобы привлечь туризм, а не полагаться только на доходы от нефти.

За последующие несколько лет события в стране развивались стремительно: в 2021 году в Джидде стартовала Формула-1, также спортивный туризм набирал обороты на фоне крупных боксерских боев, включая громкие поединки между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Последние данные показывают, в 2022 году страну посетило 16,4 млн туристов, в 2024 – уже 30 млн. Ожидается, что к 2030 году это количество возрастет до 70 млн в год.

Что Саудовская Аравия предлагает туристам

Прежде всего, крупнейшая страна Ближнего Востока безопасна: здесь низкий уровень преступности из-за строгих законов, спокойно можно передвигаться на такси. Но все же Саудовская Аравия является центром исламского мира, и там действуют некоторые продиктованные особенностями религии и культуры правила, которые туристам следует соблюдать.

"Каждый может посетить Саудовскую Аравию, и мы просим их соблюдать и уважать нашу культуру, традиции и законы, как вы бы это делали при посещении любой другой страны мира", – призывает саудовское национальное управление по туризму .

Открыта ли Саудовская Аравия для женщин?

Женщинам необходимо прикрывать тело – в крупных городах к этому относятся более спокойно, но в сельской местности рекомендуется носить абайю (свободную одежду, закрывающую тело) и шарф. Общий совет от эмигрантов, живущих в Саудовской Аравии, – иностранкам в сельских районах следует попытаться "вписаться".

Ношение головного убора больше не является обязательным в стране, но женщины должны закрывать плечи, руки и ноги и не носить обтягивающую одежду. Загорать у бассейна им можно лишь в некоторых отелях, хотя и там туристку могут попросить прикрыться после купания.

В целом "скромность" в одежде рекомендуется даже мужчинам. Например, шорты выше колена не считаются приемлемой одеждой, за исключением купания в бассейне.

Безопасна ли страна для ЛГБТ и как быть семейным парам?

Гомосексуальность в стране не узаконена, хотя не состоящие в браке пары (натуралы или геи) могут останавливаться в одном номере отеля вместе (с 2019 года).

Что касается влюбленных и семейных пар, то держаться за руки можно, но публичные поцелуи не одобряются культурой страны.

Можно ли употреблять спиртное?

Алкоголь в Саудовской Аравии запрещен, и исключений нет – в отличие от соседних мусульманских стран, таких как ОАЭ (в Дубае и Абу-Даби) и Катар.

На этой неделе появились сообщения о том, что королевство разрешит контролируемую продажу алкоголь в преддверии проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2034 года, сняв 73-летний запрет. Но это исключение, о внесении каких-либо изменения в законы об алкоголе речь не идет.

При этом пить по пути на рейс в страну и обратно – можно. Запрет на выпивку на борту действует только на рейсах Saudi Arabian Airlines. Приезд же в Саудовскую Аравию в нетрезвом виде может привести к аресту, если турист будет вести себя неподобающим или оскорбительным образом.

Температура, еда, шопинг в Саудовской Аравии

Летом температура в стране может достигать 50 °C, когда некоторые предприятия закрываются в полдень и открываются позже – это обычное дело в историческом районе Джидды Аль-Балад.

Однако в торговых центрах есть кондиционеры, из-за чего, возможно, придется надеть свитер. Январь – самый прохладный месяц, температура около 18-20 °C.

Популярной среди туристов саудовской едой считаются копченый баба гануш (мелко нарезанный баклажан), хумус, фалафель, "кабса" (острое блюдо из риса с курицей, бараниной или козлятиной), нарезанные кусочки курицы или говядины в "шавермах", подаваемые с питой, и сладкий хлебный пудинг со вкусом фисташек.

Вкусные безалкогольные напитки включают гранатовый сок, кофе с кардамоном и верблюжьи молочные коктейли.

Различные базары играют большую роль в культуре страны – там можно купить духи с розовым маслом, золотые украшения и красивую женскую одежду.

Можно ли посещать мечети?

Немусульманам разрешено посещать мечети, но нужно прикрывать тело, а женщинам – и волосы, чтобы проявить уважение. С собой нужно взять носки, так как нужно снимать обувь при входе.

Также туристам советуют избегать пятниц – самого святого дня недели. Некоторые мечети в Мекке и Медине открыты только для мусульман.

Отмечается, что саудовцы – люди дружелюбные, гостеприимные и стремятся поделиться своей культурой с туристами.

Нужна ли виза для какую валюту использовать?

Да, нужна. Украинцы могут получить электронную визу в Саудовскую Аравию. Валюта– саудовский риял (SAR), хотя карты принимаются повсеместно.

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