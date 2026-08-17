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Новая звезда Европы: почему Прага внезапно стала популярной среди туристов

Алина Милсент
Путешествия
3 минуты
351
Прага
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Прага стремительно укрепляет свои позиции среди самых популярных туристических городов Европы. В то время как Париж, Рим и Барселона страдают от чрезмерного наплыва туристов, столица Чехии привлекает сочетанием старинной архитектуры, относительно доступных цен, высокого уровня безопасности и большого количества достопримечательностей.

По данным аналитиков, Чехия демонстрирует одни из самых высоких темпов роста туристических бронирований в Европе. И значительная часть интереса путешественников приходится именно на Прагу, сообщает Travel off Path.

Почему туристы выбирают Прагу

Чехия для туристов.

Когда-то город нередко называли недооцененным направлением Центральной Европы. Теперь ситуация совсем иная: Прага фактически встала в один ряд с самыми известными европейскими столицами.

Главное преимущество города – хорошо сохранившийся исторический центр. Мощеные улицы, старинные каменные дома, готические храмы, черепичные крыши и мосты через Влтаву создают ту самую атмосферу, ради которой многие путешественники и отправляются в Центральную Европу.

Одним из символов города остается Карлов мост, построенный в XIV веке. Он соединяет Старый Город с районом Мала Страна и украшен десятками скульптур.

Еще одна обязательная остановка – Пражский Град. Огромный исторический комплекс возвышается над городом и включает дворцы, внутренние дворы, старинные здания и знаменитый собор Святого Вита.

Собор Святого Вита.

В самом центре туристической жизни расположена Староместская площадь. Здесь можно увидеть Пражские астрономические часы, исторические фасады и узнаваемые шпили Тынского храма.

Прага остается одним из самых безопасных крупных городов

Еще одна причина популярности чешской столицы – ощущение безопасности.

Для крупного туристического города уровень тяжких преступлений в Праге остается сравнительно невысоким. Центральные районы оживлены до позднего вечера, здесь много заведений, камер наблюдения и полиции.

Впрочем, в популярных туристических местах стоит следить за личными вещами. Карманные кражи остаются одной из самых типичных проблем, особенно в переполненном общественном транспорте и возле основных достопримечательностей. По показателям туристической безопасности Прага часто опережает многие другие крупные европейские столицы.

Куда поехать в Европе.

Не только старинные достопримечательности

Прага интересна не только своим историческим центром. Туристы все чаще открывают для себя районы и места, популярные среди самих жителей города.

Одно из них – набережная Náplavka на берегу Влтавы. В теплое время года здесь работают кафе и бары, проходят ярмарки и разнообразные мероприятия. Вечером сюда приходят отдохнуть после работы или просто прогуляться у воды.

Еще одна популярная локация – парк Летна и его пивной сад. Отсюда открывается панорамный вид на Влтаву, пражские мосты и исторический центр.

Долгое время Прага считалась одним из самых доступных популярных городов Европы. Однако за последние годы цены здесь существенно выросли.

Чем интересна Прага.

Особенно это ощущается в Старом Городе и возле главных туристических достопримечательностей. Цены в ресторанах, популярных кафе и отелях постепенно приближаются к уровню других столиц Центральной и Западной Европы. В то же время за пределами самых туристических кварталов все еще можно найти недорогие кафе, столовые и жилье. Поэтому Прага остается более доступной, чем Париж, Лондон или Амстердам, хотя назвать ее бюджетным направлением уже сложнее.

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