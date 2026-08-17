Новая звезда Европы: почему Прага внезапно стала популярной среди туристов

Прага стремительно укрепляет свои позиции среди самых популярных туристических городов Европы. В то время как Париж, Рим и Барселона страдают от чрезмерного наплыва туристов, столица Чехии привлекает сочетанием старинной архитектуры, относительно доступных цен, высокого уровня безопасности и большого количества достопримечательностей.

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По данным аналитиков, Чехия демонстрирует одни из самых высоких темпов роста туристических бронирований в Европе. И значительная часть интереса путешественников приходится именно на Прагу, сообщает Travel off Path.

Почему туристы выбирают Прагу

Когда-то город нередко называли недооцененным направлением Центральной Европы. Теперь ситуация совсем иная: Прага фактически встала в один ряд с самыми известными европейскими столицами.

Главное преимущество города – хорошо сохранившийся исторический центр. Мощеные улицы, старинные каменные дома, готические храмы, черепичные крыши и мосты через Влтаву создают ту самую атмосферу, ради которой многие путешественники и отправляются в Центральную Европу.

Одним из символов города остается Карлов мост, построенный в XIV веке. Он соединяет Старый Город с районом Мала Страна и украшен десятками скульптур.

Еще одна обязательная остановка – Пражский Град. Огромный исторический комплекс возвышается над городом и включает дворцы, внутренние дворы, старинные здания и знаменитый собор Святого Вита.

В самом центре туристической жизни расположена Староместская площадь. Здесь можно увидеть Пражские астрономические часы, исторические фасады и узнаваемые шпили Тынского храма.

Прага остается одним из самых безопасных крупных городов

Еще одна причина популярности чешской столицы – ощущение безопасности.

Для крупного туристического города уровень тяжких преступлений в Праге остается сравнительно невысоким. Центральные районы оживлены до позднего вечера, здесь много заведений, камер наблюдения и полиции.

Впрочем, в популярных туристических местах стоит следить за личными вещами. Карманные кражи остаются одной из самых типичных проблем, особенно в переполненном общественном транспорте и возле основных достопримечательностей. По показателям туристической безопасности Прага часто опережает многие другие крупные европейские столицы.

Не только старинные достопримечательности

Прага интересна не только своим историческим центром. Туристы все чаще открывают для себя районы и места, популярные среди самих жителей города.

Одно из них – набережная Náplavka на берегу Влтавы. В теплое время года здесь работают кафе и бары, проходят ярмарки и разнообразные мероприятия. Вечером сюда приходят отдохнуть после работы или просто прогуляться у воды.

Еще одна популярная локация – парк Летна и его пивной сад. Отсюда открывается панорамный вид на Влтаву, пражские мосты и исторический центр.

Долгое время Прага считалась одним из самых доступных популярных городов Европы. Однако за последние годы цены здесь существенно выросли.

Особенно это ощущается в Старом Городе и возле главных туристических достопримечательностей. Цены в ресторанах, популярных кафе и отелях постепенно приближаются к уровню других столиц Центральной и Западной Европы. В то же время за пределами самых туристических кварталов все еще можно найти недорогие кафе, столовые и жилье. Поэтому Прага остается более доступной, чем Париж, Лондон или Амстердам, хотя назвать ее бюджетным направлением уже сложнее.

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