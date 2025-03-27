Неприметный Яготин: украинский городок, который стоит посетить

Выходные снова на носу, а вы не знаете, чем себя занять? Пора обычные субботу и воскресенье превратить в настоящее приключение! Сегодня рассказываем об уникальном уголке Киевщины, который станет настоящей находкой для любителей спокойного отдыха и культурного обогащения.

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Супий

Советуем начать путешествие с прогулки вдоль берегов местного озера.

В 1765 году начали возводить дамбу по приказу гетмана Кирилла Разумовского. В результате строительства образовался искусственный водоем.

Во времена правления князя Николая Репнина-Волконского здесь успели побывать Тарас Шевченко, Евгений Гребенка и т.д.

Со временем природную аттракцию разделили на две части: Малую и Верхнюю. Во второй выращивают карпов.

Яготинская картинная галерея

Заведение было открыто в 1983 году. Оно находится в бывшем дворце Разумовских-Репниных на берегу озера.

Здесь представлены произведения живописи, скульптуры, графики и декоративного искусства. Также можно увидеть работы художников Яготинщины и старинные иконы.

В большинстве творений художники пытались показать историю края, физическую и духовную красоту человека.

Центральное место в экспозиции занимают работы Екатерины Билокур. Эта талантливая женщина стала настоящей гордостью украинского искусства. Ее поэтические картины наполнены любовью к родной земле.

Яготинский исторический музей

Располагается в центре города. Заведение было создано в 1960 году.

В начале экскурсии туристы увидят артефакты с Добраничевской стоянки. В частности, где жили первобытные люди, их орудия труда и предметы быта, изготовленные из костей мамонтов и кремня.

Также путешественники ознакомятся с экспозициями казацкого и межвоенного периодов истории Яготинщины, революции 1917 и т.д.

Флигель Тараса Шевченка

Первый визит писателя в город состоялся в июне 1843 в сопровождении Алексея Капниста. Яготинские встречи с разными слоями населения дали толчок появлению целого ряда поэтических и художественных работ Шевченка.

Позже поэт отправился в путешествие по Киевщине и Полтавщине, где занимался рисованием и собирал образцы народного творчества. В том же году он возвращается и поселяется во флигеле, принадлежавшем князю Николаю Репнину.

Во время Второй мировой войны боковую пристройку разрушили фашисты. Восстановили сооружение только в 2003 году и расположили здесь музей.

Сегодня тут можно посмотреть работы современных украинских художников, которые воспроизводят сцены из жизни прозаика, а также предметы быта из бывшего имения Разумовских.

Свято-Троицкий собор

Святыню заложили в 1800 году по проекту архитектора Николая Львова. Строительство происходило по инициативе сына гетмана левобережной Украины – Алексея Разумовского.

Храм неоднократно вспоминал Тарас Шевченко в своих произведениях, в частности – "Близнецы" и "Дневник".

Собор считали уникальным образцом большой ротонды, диаметр которой превышал 25 метров. Его наружные стены окружала открытая колоннада, выполненная в монументальном тосканском стиле, который доминировал в архитектуре храма. Сооружение завершал купол сферической формы.

В 1936-м религиозное здание разрушили, а отстраивали с 1999-го по 2016-й.

Музей этнографии

Находится на территории Яготинской специализированной общеобразовательной школы №3.

Здесь можно больше ознакомиться с жизнью и бытом сельских жителей. Туристы увидят изделия из стекла, шерстяные ковры XIX века, бытовые и хозяйственные предметы.

Уникальной экспозицией является интерьер традиционной украинской хаты конца 1800-2000 годов, содержащей печь, скамью, жердки, сундук, стол и табуретки.

Посетите музеи, прогуляйтесь по паркам, насладитесь красотой местной природы. Прикоснитесь к истории и почувствуйте дух Яготина!

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