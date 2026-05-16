Немецкому городу пророчат невиданную популярность: чем поражает

Франкфурт давно закрепил за собой репутацию финансового сердца Германии: здесь расположен Европейский центральный банк, а местная фондовая биржа работает еще с 1500-х годов. Однако в последнее время к людям в строгих костюмах все чаще присоединяются туристы, ценители искусства и гурманы.

Видео дня

В этом году Франкфурту предрекают большой рост интереса со стороны любителей путешествий, ведь он получил статус Мировой столицы дизайна. И что здесь можно посмотреть и на что обратить особое внимание, рассказало издание Travel and Leisure.

"Франкфурт – это город, где большие финансы и большое творчество пересекаются таким образом, что обогащают друг друга", – говорит Клара Глаус, менеджер Frankfurt Art Experience. Среди заметных новичков арт-сцены города – галерея Schugar Rotariu, представляющая восточноевропейских художников, Galerie 3AP, расположенная в бывшем подземном бомбоубежище, где теперь проводят современные выставки, а также нюрнбергская Bode Galerie, которая открыла в городе уже два филиала.

Ежегодно во Франкфурте проходят знаковые события: трехдневная арт-ярмарка House of Galleries в январе и Галерейные выходные в сентябре. Путешественникам также стоит посетить музей Штедель, коллекция которого охватывает семь веков, и выставочный зал Frankfurter Kunstverein, где до октября продлится экспозиция, посвященная Гренландии.

А в завершение насыщенного искусством дня стоит заглянуть в один из многочисленных руфтоп-баров. Посмакуйте классическим или авторским коктейлем на крыше, любуясь архитектурой города, которая сочетает старинные памятники с ультрасовременными небоскребами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой малоизвестный город Италии назвали идеальным выбором для идеального отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.