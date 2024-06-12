Названы три самых посещаемых страны мира в 2023 году: кто зарабатывает миллиарды на туристах и как выглядит топ-10

С каждым годом по миру путешествует все больше людей, а спрос на известные туристические места безумно растет, что приносит немалые суммы в бюджет стран благодаря налогам. В 2023 году популярнейшей для путешественников стала Франция.

Известно, что раньше в Италии, а именно в Венеции, было настолько много туристов, что страна ввела особый налог на туризм, чтобы снизить наплыв людей. Однако государство все еще находится в поле зрения приоритетных мест отдыха, поэтому держит свое место в топ-10 самых посещаемых. UN Tourism собрал статистику туристических поездок и составил собственный рейтинг.

Как мы сообщали ранее, Франция заняла первое место в рейтинге. Неудивительно, ведь в прошлом году соцсети были "завалены" фотографиями напротив Эйфелевой башни в Париже с разных ее ракурсов. Всего в страну было 100 млн прибытий, а заработала она 68,6 млн долларов (278 млн грн) на туристических услугах.

За Францией второе место занимает центр шопинга и сиесты – Испания. В 2023 году она приняла 85,2 млн посетителей и заработала на них 92 млн долларов (373 млн грн), что превышает поступления конкурента, занявшего первое место из числа путешественников.

Топ-3 закрывают Соединенные Штаты Америки, куда направилось через океаны 66,5 млн человек со всего мира. А вот прибыль страна получила бешеную – 175,9 млн долларов (7,13 млрд грн), что сделало Штаты лидером в рейтинге тех, что наиболее заработали денег на туристах.

Полный список наиболее посещаемых стран:

Франция 100 млн прибытий; Испания 85,2 млн прибытий; США 66,5 млн. прибытий; Италия 57,2 млн прибытий; Турция 55,2 млн прибытий; Мексика 42,2 млн. прибытий; Великобритания 37,2 млн прибытий; Германия 34,8 млн. прибытий; Греция 32,7 млн. прибытий; Австрия 30,9 млн. прибытий.

Топ-10 стран, которые в 2023 году заработали больше всего средств на туристах:

США 175,9 млн. долларов; Испания 92 млн долларов; Великобритания 73,9 млн долларов; Франция 68,6 млн долларов; Италия 55,9 млн долларов; Объединенные Арабские Эмираты 51,9 млн. долларов; Турция 49,5 млн долларов; Австралия 46,6 млн долларов; Канада 39,2 млн долларов; Япония 38,6 млн долларов.

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