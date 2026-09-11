Названы топ-10 аэропортов мира: где находится лучший

Названы лучшие аэропорты мира, отличающиеся удобством для пассажиров, качеством транспортного сообщения и скоростью прохождения контроля. Рейтинг составил Consumer Choice Center в рамках нового выпуска World Consumer Airport Index.

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В исследовании аэропорты разделили на две категории в зависимости от количества пассажиров, которых они обслуживают ежегодно. Первое место среди крупных аэропортов занял Барселона – Эль-Прат, а лучшим аэропортом меньшего масштаба признали Дюссельдорф.

Лучший аэропорт мира

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только количество направлений или авиакомпаний. Оценивались также доступность метро и железной дороги, удобство пересадок между терминалами и выходами на посадку, средняя продолжительность задержек, наличие отеля и другие факторы, важные для путешественников. Дополнительные баллы получали аэропорты, где пассажирам требуется менее трех минут для прохождения контроля безопасности, а также транспортные узлы без ночных ограничений на полёты.

Первое место среди крупных аэропортов занял аэропорт Барселона – Эль-Прат имени Жозепа Таррадельяса в Испании. Именно здесь пассажиры в среднем тратят около трех минут на прохождение контроля безопасности, что стало одним из факторов успеха аэропорта.

Второе место занял римский аэропорт Фьюмичино, а третьим стал международный аэропорт Лос-Анджелеса.

В первую десятку крупных аэропортов также вошли Бангкок – Суварнабхуми, парижский Шарль-де-Голль, международный аэропорт короля Абдулазиза в Джидде, лондонский Хитроу, мадридский "Адольфо Суарес – Барахас", токийский "Ханэда" и международный аэропорт Дубая. Таким образом, в списке представлены ключевые авиационные узлы Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока.

Топ-10 лучших крупных аэропортов мира

Эль-Прат, Барселона, Испания Фьюмичино, Рим, Италия Лос-Анджелес, США Суварнабхуми, Бангкок, Таиланд Шарль-де-Голль, Париж, Франция Аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия Хитроу, Лондон, Великобритания Барахас, Мадрид, Испания Ханеда, Токио, Япония Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Дюссельдорф стал лидером среди небольших аэропортов

Отдельно составители рейтинга определили лучшие аэропорты, обслуживающие менее примерно 47,2 млн пассажиров в год. Здесь первое место занял аэропорт Дюссельдорфа в Германии. Его главным преимуществом стала чрезвычайно быстрая процедура прохождения контроля – по оценке составителей рейтинга, обработка пассажиров происходит практически мгновенно.

Второе место среди небольших аэропортов занял Цюрих, третьим стал Копенгаген. В список также вошли аэропорты Хельсинки, Милана (Мальпенса), Осло (Гардермуэн), Мюнхена, Ванкувера и Брюсселя.

Топ-10 лучших небольших аэропортов мира

Аэропорт Дюссельдорфа, Германия Аэропорт Цюриха, Швейцария Аэропорт Копенгагена, Дания Аэропорт Хельсинки, Финляндия Аэропорт Милан-Мальпенса, Милан, Италия Аэропорт Осло-Гардермуэн, Норвегия Аэропорт Мюнхена, Германия Международный аэропорт Ванкувера, Канада Аэропорт Брюсселя, Бельгия Аэропорт Берлин-Бранденбург, Берлин, Германия.

В то же время в ходе исследования были выявлены и аэропорты, получившие самые низкие оценки. Среди крупных аэропортов худшие результаты показали Анталия, Гуанчжоу – Байюнь и Франкфурт, а среди небольших – Сеул – Кимпхо, Пунта-Кана и Лондон – Станстед. Среди проблем этих аэропортов называют значительную удаленность от центров городов, слабое железнодорожное сообщение, длительный контроль безопасности, отсутствие альтернативных сервисов такси для заказа автомобилей и большое количество задержек.

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