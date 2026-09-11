Названы топ-10 аэропортов мира: где находится лучший
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Названы лучшие аэропорты мира, отличающиеся удобством для пассажиров, качеством транспортного сообщения и скоростью прохождения контроля. Рейтинг составил Consumer Choice Center в рамках нового выпуска World Consumer Airport Index.
В исследовании аэропорты разделили на две категории в зависимости от количества пассажиров, которых они обслуживают ежегодно. Первое место среди крупных аэропортов занял Барселона – Эль-Прат, а лучшим аэропортом меньшего масштаба признали Дюссельдорф.
Лучший аэропорт мира
При составлении рейтинга эксперты учитывали не только количество направлений или авиакомпаний. Оценивались также доступность метро и железной дороги, удобство пересадок между терминалами и выходами на посадку, средняя продолжительность задержек, наличие отеля и другие факторы, важные для путешественников. Дополнительные баллы получали аэропорты, где пассажирам требуется менее трех минут для прохождения контроля безопасности, а также транспортные узлы без ночных ограничений на полёты.
Первое место среди крупных аэропортов занял аэропорт Барселона – Эль-Прат имени Жозепа Таррадельяса в Испании. Именно здесь пассажиры в среднем тратят около трех минут на прохождение контроля безопасности, что стало одним из факторов успеха аэропорта.
Второе место занял римский аэропорт Фьюмичино, а третьим стал международный аэропорт Лос-Анджелеса.
В первую десятку крупных аэропортов также вошли Бангкок – Суварнабхуми, парижский Шарль-де-Голль, международный аэропорт короля Абдулазиза в Джидде, лондонский Хитроу, мадридский "Адольфо Суарес – Барахас", токийский "Ханэда" и международный аэропорт Дубая. Таким образом, в списке представлены ключевые авиационные узлы Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока.
Топ-10 лучших крупных аэропортов мира
- Эль-Прат, Барселона, Испания
- Фьюмичино, Рим, Италия
- Лос-Анджелес, США
- Суварнабхуми, Бангкок, Таиланд
- Шарль-де-Голль, Париж, Франция
- Аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия
- Хитроу, Лондон, Великобритания
- Барахас, Мадрид, Испания
- Ханеда, Токио, Япония
- Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Дюссельдорф стал лидером среди небольших аэропортов
Отдельно составители рейтинга определили лучшие аэропорты, обслуживающие менее примерно 47,2 млн пассажиров в год. Здесь первое место занял аэропорт Дюссельдорфа в Германии. Его главным преимуществом стала чрезвычайно быстрая процедура прохождения контроля – по оценке составителей рейтинга, обработка пассажиров происходит практически мгновенно.
Второе место среди небольших аэропортов занял Цюрих, третьим стал Копенгаген. В список также вошли аэропорты Хельсинки, Милана (Мальпенса), Осло (Гардермуэн), Мюнхена, Ванкувера и Брюсселя.
Топ-10 лучших небольших аэропортов мира
- Аэропорт Дюссельдорфа, Германия
- Аэропорт Цюриха, Швейцария
- Аэропорт Копенгагена, Дания
- Аэропорт Хельсинки, Финляндия
- Аэропорт Милан-Мальпенса, Милан, Италия
- Аэропорт Осло-Гардермуэн, Норвегия
- Аэропорт Мюнхена, Германия
- Международный аэропорт Ванкувера, Канада
- Аэропорт Брюсселя, Бельгия
- Аэропорт Берлин-Бранденбург, Берлин, Германия.
В то же время в ходе исследования были выявлены и аэропорты, получившие самые низкие оценки. Среди крупных аэропортов худшие результаты показали Анталия, Гуанчжоу – Байюнь и Франкфурт, а среди небольших – Сеул – Кимпхо, Пунта-Кана и Лондон – Станстед. Среди проблем этих аэропортов называют значительную удаленность от центров городов, слабое железнодорожное сообщение, длительный контроль безопасности, отсутствие альтернативных сервисов такси для заказа автомобилей и большое количество задержек.
OBOZ.UA предлагает список вещей, которые чаще всего конфискуют в аэропортах.
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