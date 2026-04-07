Названы 2 самых дешевых греческих острова: пляжи там невероятные

Самыми дешевыми греческими островами для отдыха в этом сезоне назвали Кефалонию и Лефкаду. Именно они сочетают относительно доступные цены с впечатляющими пляжами и чистым морем.

На фоне более дорогих и значительно раскрученных Санторини, Миконоса или Родоса эти направления станут привлекательной альтернативой для тех, кто хочет увидеть греческие острова без чрезмерных затрат. Детали рассказало издание Travel off Path.

Лефкада

Лефкада заняла второе место среди самых доступных греческих островов. По оценке TravelSupermarket, недельный отдых здесь обходится примерно в 745 долларов на человека, если считать проживание, питание, транспорт и туристические расходы. Для сравнения, отдых на более модном Наксосе обойдется уже примерно в 1094 доллара.

Одним из преимуществ Лефкады является ее доступность. Хоть это и остров, он соединен с материковой частью плавучим мостом, поэтому сюда не нужно добираться длинными паромными маршрутами. Большинство туристов прилетает в аэропорт Актион на материке, а дальше быстро доезжает на автомобиле.

Лефкада известна прежде всего своими пляжами. Среди самых популярных – Порто-Кацики и Эгремни, где белые камешки сочетаются с высокими скалами и ярко-бирюзовым морем. Остров также считают очень удобным для семейного отдыха, ведь ко многим пляжам можно доехать на машине почти напрямую.

Отдельного внимания заслуживают и местные деревни и небольшие курортные городки, в частности Нидри, Агиос-Никитас и Кария. В то же время Лефкада не похожа на классическую "открыточную" Грецию с синими куполами и белыми домами, как на Санторини. Ионические острова имеют другую эстетику – ближе к итальянской, с пастельными фасадами и более узкими улочками.

Кефалония

Первое место в рейтинге досталось Кефалонии. Средняя стоимость недельной поездки здесь оценивается примерно в 733 доллара на человека.

Разница с Лефкадой не очень большая, но Кефалония привлекает еще и тем, что здесь можно найти менее людные пляжи с особенно чистой водой. Один из самых известных примеров – Фтери-Бич, который недавно назвали одним из самых красивых пляжей Европы. Это дикий пляж с белой галькой и ярко-голубым морем, куда в сезон можно добраться водным такси из села Зола.

Если же говорить о самом известном пляже острова, то это Миртос. Именно его часто считают визитной карточкой Кефалонии: ярко-белая галька, отвесные скалы и очень насыщенный цвет воды сделали эту локацию одной из самых известных во всей Греции.

Стоит обратить внимание на Фискардо. Этот городок известен венецианской гаванью, скромными домами вдоль мощеных улиц и спокойной атмосферой. Еще один красивый вариант – Ассос, который часто называют одним из самых живописных городков острова благодаря пастельным домам, склону и руинам замка над заливом.

