Названо самое счастливое туристическое направление: этот город удобен для пешеходов

Выбор места для отпуска все чаще базируется не только на желании увидеть новые достопримечательности, но и на стремлении улучшить свое психологическое состояние. Последние исследования показывают, что определенные локации способны дарить туристам гораздо больше положительных эмоций благодаря специфическим условиям среды.

Компания BookRetreats провела тщательный анализ, чтобы выяснить, где именно путешественники чувствуют себя наиболее гармонично. Отчет базировался на "факторах хорошего самочувствия", которые включают доступ к солнечному свету, чистоту воздуха и уровень шума.

Психология путешествий трансформируется, ставя внутреннее спокойствие и эмоциональное удовлетворение в приоритет над обычным экскурсионным маршрутом. В 2026 году запрос на направления, которые заботятся о ментальном здоровье гостей, стал главным трендом индустрии.

Секрет успеха Лиссабона

Лиссабон получил титул самого счастливого города планеты для путешественников, получив высокие баллы за более 2800 солнечных часов в год. Кроме благоприятного климата, город привлекает большим количеством ресторанов здорового питания и просторными зелеными зонами. Компактность португальской столицы делает ее идеальной для пешеходного туризма, что позволяет гостям наслаждаться панорамными видами без спешки и стресса от транспорта.

Эксперты отмечают, что пешеходная доступность является одним из ключевых факторов улучшения настроения во время путешествия. Лиссабон уже не впервые становится фаворитом международных рейтингов, подтверждая свой статус любимого города Европы. Исследование подчеркивает, что возможность неторопливо исследовать аутентичные улочки и отдыхать в общественных парках является весомым преимуществом для тех, кто стремится восстановить силы.

Альтернативные лидеры: от спокойствия Хельсинки до парков Орландо

На второй строчке рейтинга оказался финский город Хельсинки, который поразил исследователей самыми низкими показателями светового и шумового загрязнения. Финляндия уже много лет подряд удерживает статус самой счастливой страны мира, что непосредственно влияет на атмосферу в ее столице. Высокий уровень социальной ответственности и спокойный темп жизни делают это направление идеальным для рекреации.

Тройку лидеров замкнул американский Орландо, который оказался самым озелененным городом в списке. Несмотря на славу столицы тематических парков, город предлагает невероятные 2000 квадратных футов насаждений на душу населения, которые распределены между 148 садами и зонами отдыха. Туристы могут сочетать активные развлечения с каякингом на озерах или прогулками по заповедным водно-болотным угодьям.

Замыкают пятерку самых счастливых направлений Афины и Эдинбург, которые предлагают путешественникам уникальное сочетание богатой истории и удобства для длительных прогулок. Как отмечает соучредитель BookRetreats Шон Келли, современный турист выбирает не просто географическую точку, а определенное эмоциональное состояние, которое он хочет получить в результате поездки.

