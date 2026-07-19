Назван самый удобный город для пешеходов в Европе

Пешие прогулки остаются одним из самых популярных способов знакомства с новыми городами во время путешествий. Именно поэтому все больше туристов обращают внимание на направления, где большинство достопримечательностей расположено недалеко друг от друга.

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Эксперты туристической страховой компании Confused.com составили рейтинг самых удобных для пешеходов городов Европы, проанализировав ряд важных показателей. Лидером списка стал польский Краков, который опередил известные туристические столицы континента, пишет Travel + Leisure.

Краков стал лучшим городом для пеших прогулок

В ходе исследования специалисты опросили тысячи путешественников и выяснили, что для 86% из них возможность легко передвигаться по городу пешком является важным аргументом при выборе места для отдыха. Среди главных преимуществ такого формата путешествий туристы назвали возможность спокойно осматривать достопримечательности, открывать для себя малоизвестные места и поддерживать физическую активность.

При составлении рейтинга эксперты учитывали количество пешеходных маршрутов, площадь зеленых зон, рельеф местности, а также расстояния между самыми популярными туристическими объектами. По совокупности этих критериев лучший результат продемонстрировал Краков.

Расстояние между пятью главными достопримечательностями города составляет всего около пяти километров, что позволяет легко осмотреть их за одну прогулку. Среди самых известных мест – Старый город, Королевский замок на Вавеле и музей, расположенный на территории бывшей фабрики Оскара Шиндлера. Дополнительным преимуществом стали равнинный рельеф и большое количество зеленых зон, которые занимают почти 38 % территории города.

Какие города вошли в первую пятерку

Второе место в рейтинге заняла Венеция. Благодаря отсутствию автомобильного движения и компактному расположению главных достопримечательностей туристы могут без спешки передвигаться по историческому центру пешком. Базилика Святого Марка, Дворец дожей, колокольня Кампанила и другие достопримечательности расположены совсем рядом друг с другом, а Гранд-канал можно осмотреть с многочисленных пешеходных маршрутов или во время прогулки на гондоле.

Третье место заняла Прага, где основные туристические объекты также можно обойти по маршруту длиной примерно в пять километров. К самым популярным местам относятся Староместская площадь, Карлов мост, Пражский Град и собор Святого Вита.

В первую пятерку также вошли Копенгаген и Берлин. Исследователи отмечают, что эти города также имеют хорошо развитую пешеходную инфраструктуру, значительное количество зеленых зон и компактное расположение главных туристических достопримечательностей, что делает их отличным выбором для путешественников, которые любят открывать новые места именно пешком.

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