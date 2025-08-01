Назван самый "стрессовый" город в мире: ежегодно его улицы заполняют миллионы туристов. Фото

Париж возглавил рейтинг самых стрессовых городов для путешествий. В тройку лидеров также попали столица Вьетнама Ханой и самый населенный город Китая Шанхай.

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Как пишет Daily Mail, отпуск должен приносить удовольствие, релакс и удивительные впечатления, но зачастую он может быть просто невыносимыми. Авторы рейтинга проанализировали 51 самый посещаемый город мира.

В исследовании учитывались различные факторы, включая погодные условия, отзывы путешественников, данные о преступности и количество туристов.

Рейтинг самых стрессовых городов

Самым стрессовым для посещения городом оказался Париж. При площади всего 105 кв. км ежегодно туда приезжает более 47,5 млн туристов, что делает его в десять раз более загруженным, чем Нью-Йорк.

Хотя столица Франции получила средние баллы по показателям погодных условий и преступности, количество людей, заполняющих улицы, принесло ей "победу".

На втором месте в антирейтинге оказался Ханой. Столица Вьетнама продемонстрировала высочайшие оценки по уровню влажности и оказалась самым некомфортным в физическом плане.

Также туристы чувствовали себя здесь подавленными и жаловались на сильную жару.

Третье место занял Шанхай. В этот самый густносаленный город Китая (20,2 млн жителей) ежегодно приезжают 300 млн туристов, что соответствует плотности потока 47 318 человек на квадратный километр.

Город также вошел в двадцатку самых стрессовых и криминальных.

Самые комфортные города для туристов

Для тех, кто хочет избежать переполненности туристами и провести отпуск в месте с более комфортным климатом, подойдет Дубай, который признан самым расслабляющим городом.

Благодаря обширной планировке, 17,1 млн туристов, которых он привлекает каждый год, рассредоточены по всему региону, а уровень преступности здесь – предпоследний в рейтинге.

В последнее время интерес к этому роскошному месту снизился, а это значит, что посетителей главных достопримечательностей стало еще меньше.

На втором месте – Мюнхен, Германия, с низким уровнем преступности, комфортной погодой и небольшим количеством туристов.

Это гораздо более спокойное место по сравнению с другими городами Европы, пишет Daily Mail.

А Мельбурн в Австралии оказался на третьем месте. Количество туристов – всего 1265 на квадратный километр.

В Мельбурне комфортный уровень влажности, поэтому гостям не придется слишком переживать о погоде.

Здесь достаточно места для туристов, чтобы отдохнуть и полюбоваться видами крупнейшего города Австралии.