Назван город в Италии, где комфортно жить круглый год

Поскольку лето в Европе становится всё жарче, а опасные погодные аномалии случаются все чаще, новый исследовательский проект из Италии пытается выяснить, в каких именно городах местные жители наиболее защищены от резких колебаний температуры. И лидером здесь стала приморская Анкона, расположенная на расстоянии около 210 км к северо-востоку от Рима.

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Как пишет издание HotNews.ro, большое количество солнечных дней, свежий морской бриз, смягчающий как летнюю жару, так и зимние холода, а также отсутствие изнурительной африканской жары стали преимуществами Анконы. Ее признали городом с лучшими метеорологическими условиями для жизни.

Сразу за расположенной на восточном побережье Анконой в рейтинге следуют четыре города с юга Италии: Бари, Вибо-Валентия, Бриндизи и Трапани. В то же время крупные мегаполисы и города на севере страны, особенно те, что расположены на Паданской равнине, имеют значительно худшие показатели.

Такие выводы содержатся в отчете "Индекса климатической жизнеспособности" за 2026 год – совместного проекта метеорологического портала iLMeteo.it и авторитетной ежедневной газеты Corriere della Sera. Опубликованный рейтинг основан на подробных показателях, собранных за предыдущий год.

"Общий рейтинг за 2025 год чётко отражает тенденцию, которая фиксируется все чаще, начиная с 2000 года: лучший климат в Италии наблюдается именно в прибрежных городах – от Лигурии вдоль всего Адриатического побережья и вплоть до Больших островов (Сицилии и Сардинии)", – пояснил Лоренцо Тедичи, метеоролог и представитель портала iLMeteo.it. Он также добавил, что на фоне глобального потепления 8 000 километров итальянского побережья становятся для людей настоящим убежищем от летней жары, хотя даже у моря летние ночи становятся всё более душными.

Климатический индекс рассчитывает уровень комфорта в стране на основе 17 различных параметров – от количества дней с заморозками до продолжительности периодов жары. Для этого специалисты собрали и проанализировали более 400 миллионов метеорологических данных в 108 административных центрах итальянских провинций.

"В последние годы наш Индекс климатической жизнеспособности сосредоточен на ключевой теме: все более сильном влиянии климата на наше общество", – отметил Эмануэле Колли, руководитель компании iLMeteo.it. Он подчеркнул, что сегодня прогнозирование погоды и анализ климатических изменений имеют гораздо большее значение, чем раньше, ведь они помогают лучше понять процессы и вызовы, с которыми сталкиваются как отдельные люди, так и целые регионы.

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