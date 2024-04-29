На краю света: локации, от которых перехватывает дыхание

Есть на нашей планете места, пребывание на которых способно изрядно пощекотать нервы. Каждый год туристы стекаются туда толпами, желая испытать свою смелость. А селфи, сделанные на этих локациях, никого не оставляют безразличными.

Висячая скала, Австралия

Находится в долине Гроуз в штате Новый Южный Уэльс. Геологическое образование находится на высоте 1000 метров. Его часто можно увидеть на фотографиях альпинистов или на тематических календарях.

На самом деле скала совсем не висит в воздухе. Это оптическая иллюзия из-за разделяющей камни полуметровой трещины. Но каждый сможет удивить подписчиков в соцсетях.

Отсюда открывается потрясающий вид на Голубые горы. Если вы любите кататься на велосипеде, рекомендуем заказать двухчасовой тур с профессиональным гидом.

Из интересных фактов: на этой локации происходит действие мистической драмы "Пикник у висячей скалы".

Язык Тролля, Норвегия

Одна из самых популярных достопримечательностей страны. Выступ расположен на высоте 350 метров над озером Рингедалсватн.

Необыкновенно живописная скала, с которой можно полюбоваться городом Одда и горой Скьеггедаль. Путь к локации и обратно занимает примерно 8-10 часов, так что придется выделить на это весь день. Но оно того стоит.

Почему же такое название? Все просто: выступ по форме напоминает язык. А тролль – потому что эти мифические чудовища популярны в норвежском фольклоре.

Балконы, Австралия

Горы в Западной Виктории очень популярны среди туристов всех возрастов. Особенно среди тех, кто любит забраться выше, чтобы полюбоваться красивыми панорамами.

Скалы в национальном парке – идеальная смотровая площадка, с которой открывается вид на холмы и болота. Здесь часто бывают путешественники, экстремалы и фотографы.

Это два каменных выступа, напоминающих балконы, отсюда и такое название. А еще они известны как "Челюсти", потому что схожи с зубами тиранозавра.

Нависающая скала в Глейшер-Пойнте, Соединенные Штаты Америки

Находится в Национальном парке Йосемити, Калифорния. Утес выступает над долиной на высоте 1000 метров!

Когда заповедник только открылся, все туристы стремились сделать здесь памятные фотографии, и сюда вели все тропы.

Трамплин, Соединенные Штаты Америки

Скала, свисающая с гранитного монолита Хаф-Доум в Калифорнии. Расположена на высоте 1100 метров над долиной Йосемити.

С западной ее части открывается вид на всю низменность. Под ней — вертикальный склон, спускающийся к Зеркальному озеру.

Интересный факт: именно здесь известный фотограф Ансель Адамс сделал снимок "Монолит" в 1927 году.

Скала "Голова Ястреба", Австралия

Геологическое образование находится в Национальном парке Калбарри. Как и многие другие в списке, локация является популярной смотровой площадкой. Отсюда путешественники любуются ущельем и рекой Мерчисон.

Вопреки ожиданиям, на дикую птицу похож не сам наблюдательный пункт, а соседняя скала. Вид на нее открывается именно отсюда. Но чтобы увидеть ястреба, придется включить внимательность и фантазию. Кстати, с друзьями можно поиграть в игру "кто первый заметит пернатого.

Скала леопарда, Южно-Африканская республика

Находится в провинции Квазулу-Наталь в заповеднике Ориби-Гордж. Одна из самых популярных природных локаций государства.

Кстати, интересное название она получила не из-за сходства с дикой кошкой. Дело в том, что 40 лет назад здесь сделали известную фотографию, на которой животное просто смотрело в ущелье. Отсюда и пошло такое прозвище.

За увлекательными видами и экстремальными ощущениями поезжайте к этим локациям. Здесь вас ждет все, что нужно: длинные маршруты, чистый воздух и потрясающие впечатления.

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