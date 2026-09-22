Можно отдохнуть за полцены: куда поехать в Италию осенью

С наступлением осеннего сезона отдых в Италии становится гораздо доступнее и комфортнее для путешественников. Летняя жара сменяется мягким теплом, а цены на проживание и развлечения заметно снижаются.

Видео дня

Бархатный сезон дарит возможность посетить живописные уголки страны, сэкономив при этом значительную часть бюджета. Помимо финансовой выгоды, такая поездка откроет вам настоящий, аутентичный ритм жизни местных жителей, отмечает kobieta.interia.

Солнечная Калабрия и атмосферная Кьоджа

На юге Италии отличным выбором для бюджетного отпуска является Калабрия. Здесь путешественников ждут километры песчаных пляжей, прозрачное Ионическое море и живописные городки вроде Рочелла-Йоника или Бовалино.

Помимо пляжного отдыха, регион привлекает древнегреческим наследием и горными поселками Джераче и Стило, где море в сентябре остается теплым, а отдыхающих становится в разы меньше.

А для тех, кто мечтает о венецианских каналах без высоких цен и больших толп, идеальным вариантом станет Кьоджа, которую называют "маленькой Венецией".

Этот уютный город сохраняет свой неповторимый колорит с яркими рыбными рынками, разноцветными домами и каналами. Рядом расположен курорт Соттомарина с широкими песчаными пляжами, где осенью можно удачно совместить культурные прогулки с отдыхом на побережье Адриатики.

Барочная красота и дикая природа Сицилии

Юго-восточная Сицилия – еще одно привлекательное направление для осеннего путешествия, когда изнурительная жара спадает, а море остается комфортным для купания. Удобной отправной точкой для маршрута является город Ното, известный своей впечатляющей барочной архитектурой. Отсюда легко добраться до традиционной рыбацкой деревни Марзамеми, городка Пакино и самой южной точки острова – Портопало-ди-Капо-Пассеро с его уютными бухтами.

Особого внимания заслуживает природный заповедник Вендикари, где находятся дикие пляжи, скалистые берега и уникальные водно-болотные угодья.

Одним из самых живописных мест заповедника является уединенная бухта Каламоске, окруженная средиземноморской растительностью. В сентябре и октябре, когда поток туристов уменьшается, здесь можно спокойно насладиться нетронутой природой и сицилийским колоритом по значительно более низким ценам.

OBOZ.UA ранее писал о парижском синдроме, который испытывают туристы, разочаровавшиеся после посещения столицы Франции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.