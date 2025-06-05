Море в 'тюрьме': сеть взбудоражили кадры с пляжа в Коблево, где раньше отдыхали тысячи людей. Видео

Пустые пляжи, закрытые базы, тишина вместо детского смеха и шума волн – именно так сегодня выглядит Коблево. Курорт, который до полномасштабной войны принимал тысячи украинцев каждое лето, сейчас оказался в "режиме тишины". Отдых у моря – под запретом, а само море – за забором.

Видео дня

Видео с пляжа и эмоциональными комментариями отдыхающих быстро разлетелось в соцсетях и попало в сообщество "Типичный Николаев", вызвав волну сопереживания и ностальгии. На кадрах видно пустой берег и закрытый вход к морю.

"Я пришла в кафе на базе "Дельфин" – и у меня аж слезы выступили. Я очень люблю море. У меня с ним сильная связь. И мне будто говорит –его посадили в тюрьму. Это не ок, это больно", – делится одна из отдыхающих.

В соцсетях активно обсуждают фото и видео с побережья. Люди эмоционально реагируют на кадры, где когда-то кипела жизнь, а сейчас - все молчит.

"Все эти дни я в Коблево. Вроде бы отдых, но смотришь на все это – и грустно. Раньше здесь были семьи, компании, которые собирали деньги, чтобы приехать на море. А сейчас сидишь – все пусто. Бизнесы закрыты. А море – в тюрьме", – рассказывает другой отдыхающий.

Несмотря на запреты, некоторые решаются быстро подойти к воде – просто чтобы коснуться, вспомнить, почувствовать холодную морскую волну.

"Морская вода – огонь! Я зашел, хоть и нельзя. У меня аж мурашки по коже. Это такие воспоминания! Круто, что хоть на минутку удалось почувствовать море", – отметил украинец.

Как сообщал OBOZ.UA, на отдельных территориях Одесской области в условиях правового режима военного положения установлен особый режим въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств. Это связано с угрозами безопасности, в частности минной опасностью на побережьях.

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