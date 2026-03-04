Место, которое создано сердцем: в Rikka Khust Thermal Resort на Закарпатье вы захотите вернуться снова и снова

Когда украинский бизнес во время войны выстоял и развивается – это заслуживает уважения. А когда украинцы во время войны создают новые проекты, которые пропитаны любовью к Украине, ее земле, истории – это вызывает восхищение такими людьми и благодарность за их стойкость и идейность.

Самый западный регион нашей страны – Закарпатье сейчас претендует стать туристической меккой оздоровления, восстановления и отдыха. Здесь есть места, где без преувеличения обновляют тело и лечат душу. В конце прошлого года свои двери отдыхающим открыл новый термальный комплекс Rikka Khust Thermal Resort.

Проходя за двери комплекса, вы оставляете за спиной тревоги, невзгоды и обыденность. Просторный и светлый холл с впечатляющими люстрами из лозы ручной работы мастеров из региона – это первое, что намекает на отличие от обычного отеля. В Rikka Khust все пропитано идеей – от уникальных фото на стенах, до декора из шерсти в номерах. После его посещения вам захочется вернуться сюда еще и еще, ведь это место создано с любовью, окутывает семейным теплом и придает сил, что особенно необходимо всем нам в эти времена.

Что предлагается гостям в термальном комплексе – 146 номеров разных видов, но все разработаны в одинаковом цветовом дизайне с комфортом для гостей. Вообще нейтральные цвета и природные материалы, которые использованы в отделке отеля успокаивают вас и погружают в атмосферу спокойствия и релакса. Здесь время будто замирает и шепчет – спешить некуда, просто наслаждайся моментом. Кроме того, вам здесь точно не будет холодно зимой, ведь удачное решение, проведение тепла в стенах дома, обеспечивает все номера комфортным теплом, которого так не хватало этой зимой. В комплексе есть часть номеров с балкончиками и террасами – поэтому вы точно найдете что-то конкретно для себя.

Особого внимания заслуживает ресторан Lugosh. В названии заведения все – и семейный круг во время ужина у дома, и аутентичные блюда, которые припорошены современным звучанием, и местная природа, которую трансформировали под крышу здания. Слово лугош означает виноградник возле дома и на самом деле виноградная лоза в ресторане это хедлайнер в отделке. Она настолько удачно сочетается с другими природными материалами, что создает общую атмосферу духа закарпатской природы.

В ресторане подают блюда, специально разработанные шеф-поваром Александром Якутовым. Локальные продукты, от мяса до овощей превращаются в кулинарный шедевр, который вас точно удивит.

Завтрак, в виде шведского стола, для гостей комплекса подается в ресторане Gourmet Hall, где панорамные окна с видом на бассейн и бокал Prosecco настраивают вас на отдых. Утром повара порадуют вас вкусными европейскими и украинскими блюдами, а в обед – блюда из авторского меню, которые вас приятно удивят. Что приятно поразило – микрогрин на завтрак. Такие мелочи добавляют плюсиков от отдыхающих, которые поддерживают здоровое питание.

Завершим "ресторанную подборку" в отеле RIKKA cafe – в холле комплекса можно полакомиться не только вкусным кофе, мороженым и десертами, но и авторскими напитками и концепцией завтраков в течение всего дня. Где еще так будут угождать вашим желаниям? 🙂 🙂 Где еще так будут угождать вашим желаниям?

Оздоровление души и тела – это сквозная линия вашего отдыха в Rikka Khust Thermal Resort. Самый требовательный отдыхающий найдет свой уголок в SPA-центре. От сухой травяной бани, где воздух насыщен ароматами местных лугов до украинской паровой бани. Отдельного внимание заслуживает ритуал Aufguss шоу в финской сауне – под успокаивающую музыку и запахи эвкалипта, который испаряется из шариков льда на раскаленном камине, мастер управляет потоками горячего воздуха, которые окутывают ваше тело с ног до головы и проникают в каждую клеточку.

Сенная комната – еще одно место, которое обязательно нужно посетить, когда вы вдоволь отдохнете в банях и саунах, комбинируя жаркий воздух с ледяной водой. В этом месте в атмосфере полного релакса вы как летом посреди карпатского леса можете насладиться чаем из местного разнотравья.

Также к услугам отдыхающих процедурные массажи, бальнео-ритуалы, процедуры по уходу с отдельным подходом к каждому гостю. Специалисты расслабят вас от кончиков пальцев на ногах до головы. В целом концепция wellness центра призвана обеспечить вам спокойствие, релакс и уединение.

Отдельная зона отдыха – бассейн с минеральной водой и подогревом на улице. И можете не волноваться, ведь здесь применяются уникальные системы очистки воды за которой следят беспрестанно. В этой зоне также есть чаны с джакузи и большой бассейн с горками, который действует летом. Всего в комплексе 4 бассейна – еще два, детский и взрослый в помещении. Для детей здесь также есть особые предложения – школа плавания и невероятно стильная и комфортная детская комната.

Особенность Rikka Khust Thermal Resort – в комплексе находят подход для каждого. Особое внимание и людям с ограниченными потребностями. Для этого в отеле созданы все возможности, чтобы они смогли так же полноценно насладиться отдыхом.

Если вдруг вам захочется выйти за пределы комплекса, можете посетить руины Хустского замка, костел Св. Елизаветы, уникальные природные локации – долину нарциссов. Если попасть в нужное время, перед вами предстанет цветочное море с невероятным ароматом.

Для гастрономических гурманов – ресторация Карась, которая расположена недалеко от отеля. Выловив свою форель, повара приготовят вам по одному из особых рецептов. А место, где расположена ресторация, среди карпатских гор, только усиливает общее настроение для отдыха.

Если бы попросили описать отдых в Rikka Khust Thermal Resort несколькими словами – это были бы идиллия, гармония с собой, очищение.