'Мертвый город': путешествие в Чернобыль, переживший российскую оккупацию

Во многих странах есть города-призраки, за которыми стоит печальная история. Чаще всего они опустели в результате войны, катаклизмов или экономических причин.

В нашем государстве тоже есть такая локация, о которой знает весь мир. Сегодня расскажем об одном из самых необычных вариантов для поездки по Украине.

Что там сейчас?

После катастрофы прошло почти 40 лет, а интерес до сих пор не утихает. Снимают фильмы и сериалы, пишут книги, делают компьютерные игры. А ценители острых ощущений даже едут в Чернобыль, чтобы увидеть жуткую картину своими глазами.

Загрязненная местность вблизи печально известной атомной электростанции делится на три части: особую, 10-ти и 30-ти километровые зоны. В пределах этих точек находятся промплощадка ядерной установки, а также населенные пункты.

Вопреки некоторым мифам, локация открыта для посещения. Однако после временной оккупации территории российскими захватчикам гулять по городку стало опасно, ведь большая часть территории была заминирована.

Какой город является призраком?

В настоящее время в Чернобыле проживает более 1000 человек. Это те, кто обслуживает учреждения и предприятия Зоны отчуждения, и вернувшиеся в родные края после трагедии. Нельзя сказать, что здесь кипит жизнь, но и заброшенной его точно не назовешь. Магазины работают, даже есть сувенирные лавки.

Внимание привлекают два монумента. На первом список сел, пораженных радиацией. А на втором, возле пожарной части, имена ликвидаторов аварии.

А вот Припять – это полностью заброшенный и мертвый город. Именно сюда водят туристов. Передвигаться самостоятельно не рекомендуется, поскольку здесь обитают дикие животные.

Что посмотреть

Достопримечательности, если о них можно так сказать, это неприметные сооружения, которые при обычных обстоятельствах не привлекали бы внимания. Как правило, маршрут проходит через центр, Припяти, заброшенные дома, магазины и бывшие предприятия и учреждения критической инфраструктуры.

Знаменитый Рыжий лес является одним из "ликвидаторов" аварии. В тот роковой день он взял на себя огромную дозу радиоактивной пыли. Большинство деревьев погибло, а оставшиеся приобрели ржавый оттенок. Отсюда и такое название. Во время дезактивации Зоны отчуждения парк снесли и похоронили, но через некоторое время природа начала возрождаться.

Дорогу, лежащую над железнодорожными путями, нарекли Мостом смерти. Сюда в день трагедии приходили местные жители, чтобы увидеть горящий реактор. Тогда они не знали, что подвергают себя опасности.

Одним из символов Припяти и всей Зоны отчуждения стало Колесо обозрения. На нем ни разу так и не покатались дети. Открытие планировалось на 1 мая 1986г. Но не судилось. Интересно, что в сентябре 2017 года польские туристы ненадолго запустили аттракцион, чтобы снять видео.

Во Дворце культуры "Энергетик" когда-то проходили активные вечера. В нем работали клубы по интересам, выступали местные и приезжие артисты, проводились концерты и представления. Осенью 2016-го здесь снова на миг зажглась жизнь. Украинские сталкеры подсветили надпись заведения желтыми и белыми диодными лентами. Так они отметили 30-летие трагедии и 10-летие выхода игры STALKER.

Самым необычным сооружением в Зоне отчуждения считается радиолокационная станция "Дуга". Еще ее называют "Русский дятел". Это огромная металлическая конструкция. Длина и высота одной антенны – 460 и 150 метров соответственно, а другой – 230 и 110. В начале своего существования этот секретный объект числился на картах как пионерский лагерь. Даже ходили слухи, что это прибор для чтения мыслей. На самом деле проект был создан для выявления пусков межконтинентальных баллистических ракет. Им планировали принимать сигналы из Европы и Северной Америки. Сейчас это излюбленное место экстремалов.

Как попасть

Поехать в Чернобыль можно с 18 лет, конечно, если нет медицинских противопоказаний. Самый легальный и безопасный способ – заказать экскурсию. Их в большом количестве предлагают турагентства.

Специалисты помогут получить допуск в Зону отчуждения, проведут интересными местами и расскажут их историю. Обычно тур начинается с Киева.

Можно ли попасть самостоятельно? Да, но сложно. Для начала нужно получить разрешение на въезд и пройти радиометрический контроль. Пробираться зайцем крайне не рекомендуется. Территория охраняется стражами порядка и пограничниками. Патрульные регулярно осматривают местность, чтобы не пропускать мародеров, которые ищут радиоактивный металл для продажи.

Учтите, что незаконное проникновение наказывается законом, а также это опасно для здоровья. Особенно сейчас, когда значительная часть территории заминирована.

Любителям историй, особенно мрачных, рекомендуем присмотреться к этому направлению. Но призываем ответственно подойти к такому путешествию, а в идеале вообще отложить путешествие до мирных времен.

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