Малоизвестные городки Европы: локации для ярых туристов

Опытных путешественников уже не удивишь Веной, Парижем или Прагой. Они ищут неизведанные места, о которых многие даже не слышали. Отсюда можно привезти не только сувениры, но и необычные истории и незабываемые впечатления.

Куда же планировать поездку – читайте дальше!

Мостар, Босния и Герцеговина

Страну часто обходят туристы. Как правило, большинство из них направляется в Черногорию или Хорватию. И зря. Здесь столько достопримечательностей, что можно не просто путеводитель, а целый том написать.

В следующий раз обязательно спланируйте поездку в уютный городок Мостар. Его основали еще в XV веке. История провинции одновременно бурная и грустная. Наверное, не существует поселения, которое пережило бы столько войн и сражений, но при этом смогло бы сохранить колорит.

Достопримечательность — Старый мост, простирающийся над рекой, соединяя оба берега. Только на этой локации можно провести несколько часов. Местные виды никого еще быстро не отпускали.

Бахарах, Германия

Самый волшебный город в мире по версии Виктора Гюго. Со времен жизни писателя место почти не изменилось. Оно сумело сохранить средневековые улочки, дома, украшенные деревянными балками, и старинные храмы.

Бахарах – отличная альтернатива Мюнхену. Здесь не так многолюдно, а вот традиционная немецкая атмосфера ощущается по полной. Обязательно посетите местные рестораны, закажите легендарные сосиски с кислой капустой и бокал… нет, не пива, а вина. Напиток является локальной визитной карточкой и несомненно удивит гурманов.

Оденсе, Дания

Малая родина Ганса Кристиана Андерсена перенесет туристов в настоящую сказку. Скандинавские домики, средневековые замки и узкие улочки. Создается впечатление, что вот-вот в окне появится Оле-Лукойе, из цветка выглянет Дюймовочка, а на стене промелькнет Тень.

Досадно, но путешественники почти не посещают Оденсе. И многое теряют. Здесь среди интересной архитектуры спрятался невероятной красоты сад писателя и дом-музей. А еще, по преданию местных, здесь есть настоящие привидения. Поищите их во дворцах Эгесков и Нюборг.

Гитгорн, Нидерланды

В этом месте нет ни дорог, ни машин. Вместо них — каналы и лодки. Удивляют и домики здешних жителей – с соломенными крышами. Каждый двор обрамлен клумбами, деревьями и декоративными растениями. Идеальная локация, чтобы сделать паузу и ненадолго отдохнуть от суеты мегаполиса.

Гент, Бельгия

Альтернатива Венеции, о которой мало кто знает среди украинцев. А вот европейцы этот город просто обожают. Здесь, как и в предыдущей провинции, вместо трассы – река Лис, а в качестве городского транспорта выступают катера. Кстати, здесь сохранилось много зданий, построенных еще в XVI веке.

Достопримечательностей здесь почти нет, но ехать сюда стоит за атмосферой и красивой архитектурой.

Альбаррасина, Испания

Город имеет интересный титул. Оно – самое красивое в стране. История провинции началась еще до нашей эры, так что достопримечательностей здесь множество. Особого внимания заслуживают дверные ручки. Они исполнены вручную местными мастерами. Их точно стоит увидеть!

Блед, Словения

За качественным отдыхом на природе отправляйтесь сюда. Обязательно посетите известный остров, который находится среди одноименного озера. На крохотном клочке земли возвышается окутанная туманами и легендами церковь Успения Девы Марии. Когда-то на ее месте стояло святилище старославянской богини жизни и лета Живи. Но с приходом христианства молитвенную снесли, а на ее месте построили католический храм. Кстати, от берега к нему ведут 99 ступенек, сохранившихся еще с XVII века.

Монароло, Италия

На севере страны есть необычный национальный парк Чинкуэ-Терре, в состав которого входят пять сел. Поселения разбросаны прямо в скалах, а соединяют их подземные дороги. Съездите хотя бы в один из них. Красивые фотографии и незабываемые впечатления гарантированы.

Торунь, Польша

Нашей соседке есть еще чем удивлять туристов. В следующий раз отойдите от стандартных Краков-Закопане-Варшава, а отправляйтесь на север. Там расположен средневековый город, сохранивший множество достопримечательностей той эпохи.

В самом деле, чтобы изучить каждый уголок Европы не хватит и жизни. Она скрывает множество сюрпризов. Поэтому планируйте следующее путешествие по неизведанным местам.

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