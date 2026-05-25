Мало туристов и невероятная атмосфера: 4 острова в Европе, которые вас поразят

Европейское лето уже на пороге, и многие активно планируют следующий отпуск. Однако прежде чем бронировать Капри, Санторини, Майорку или другие популярные острова, которые обычно штурмуют путешественники, стоит учесть один факт: идиллическая европейская атмосфера из красивых роликов в инстаграме часто существует только в соцсетях.

Видео дня

Например, если вы приедете в июле в городок Ия на Санторини, то можете застрять в очереди за фотографией на фоне знаменитых голубых куполов более чем на два часа. И это еще не факт, что после этого вам удастся пробиться сквозь плотную толпу на главной улице. Поэтому для тех, кто не против открыть для себя более дикие, но не менее прекрасные европейские острова, издание Travel off Path собрало четыре замечательных альтернативных варианта. Они предлагают меньшее количество туристов, аутентичную местную культуру и настоящий шарм.

Фолегандрос, Греция

После упоминания о переполненном Санторини стоит отдать должное Греции и обратить внимание на один из самых красивых островов в Эгейском море, который еще не поглотило массовое нашествие туристов. Фолегандрос расположен менее чем в часе пути на пароме от Санторини, но он по своему духу напоминает курорты сорокалетней давности – до появления люксовых бутиков и масштабных фотолокаций. Главный городок, Хора, лежит у подножия византийской церкви, к которой ведет крутая живописная тропа. Здесь есть традиционные белые кубические дома и старинные церкви с куполами, но без толп с круизных лайнеров.

Ресторан Piatsa в самом сердце Хоры считается одним из лучших мест на Кикладах, где можно попробовать местную фаву и маринованные анчоусы. Столики расположены прямо на главной площади города, в тени древних оливковых деревьев. Остров является полностью пешеходным и прекрасно подходит для прогулок. Его длина составляет около 13 километров, а ширина в самом широком месте – чуть более 3. Поэтому до красивых безлюдных бухт и галечных пляжей с бирюзовой водой обычно можно дойти пешком с Хоры за 30-40 минут.

Особого внимания заслуживает пляж Агкали, путь к которому ведет на спуск от поселения Ано Мерия. Море там имеет невероятный вид, а в местной таверне подают свежайшие морепродукты. В общем, Фолегандрос – это спокойное и тихое место, где путешественники чувствуют себя в полной безопасности, а сама Греция в целом встречает расслабленной и гостеприимной атмосферой.

Пантеллерия, Италия

Немногие европейские острова настолько удалены, как Пантеллерия. Этот остров расположен к югу от Сицилии – фактически ближе к побережью Северной Африки, чем к материковой Европе. Большинство обычных туристов о нем даже не догадываются. Благодаря этому можно в одиночестве наслаждаться вулканическими холмами Пантеллерии, ее живописным побережьем с чистыми заливами, природными бассейнами из лавы и уникальным сельским характером.

Невероятное впечатление производит первый же взгляд на традиционные каменные дома даммузи на фоне виноградников и голубого Средиземного моря. Даммузи – это загородные усадьбы и архитектурный стиль, который можно найти только на этом острове площадью около 80 квадратных километров. Такие одноэтажные дома, построенные из местного вулканического камня, они имеют очень толстые стены и белые купольные крыши.

Одной из самых интересных локаций на острове является Зеркало Венеры (Specchio di Venere) – природное озеро с теплыми термальными водами. По легенде, богиня Венера использовала его как зеркало, когда собиралась на встречу с Вакхом. В общем Пантеллерия создана не для классических экскурсий, а для отдыха, созерцания и релакса под палящим солнцем. Однако в список мест для посещения обязательно стоит добавить Арку слона (Arco dell'Elefante) – культовую скалу в форме слоновьего хобота, которая погружается прямо в бирюзовую воду.

Гоцо, Мальта

Если целью поездки в Европу является тот самый средиземноморский колорит с сочетанием пляжей и старинных городов, напоминающих сказку, стоит отправляться на Гоцо. Это меньший и более спокойный сосед Мальты. Этот крошечный уголок рая можно полностью объехать на авто: за 25 минут с севера на юг и за 30 минут с запада на восток. Несмотря на малые размеры, остров поражает количеством достопримечательностей.

Столица Виктория (или Рабат, как ее называют мальтийцы) – это типичный укрепленный европейский город, над которым возвышается величественный барочный собор. Пройдя в цитадель через массивный подъемный мост, путешественники попадают в уютный лабиринт из мощеных улочек, охристых зданий с яркими ставнями и одиночных лавок с мороженым, которые спасают во время мальтийской жары.

Многие туристы едут на Мальту ради Голубой пропасти (Blue Hole) на острове Комино – самом маленьком в архипелаге. Однако переполненные паромы, жесткие графики и пребывание в сплошной толпе нравятся далеко не всем. Если хочется увидеть такую же чистую бирюзовую воду, но с минимумом людей вокруг, лучше посетить залив Двейра (Dwejra Bay) на Гоцо. С этой защищенной скалами стороны чудо природы выглядит даже лучше, и здесь можно спокойно отдохнуть на камнях без спешки.

Готланд, Швеция

Этот вариант подойдет для тех, кто не против прохладного ветра и переменчивой погоды в разгар лета. В тысячах километров от солнечного Средиземноморья, в серых водах Балтийского моря, расположен Готланд – шведский остров, известный своим хорошо сохранившимся наследием викингов, дикой природой и аутентичностью.

Здесь вряд ли удастся часами загорать на пляже, разве что в редкие жаркие августовские дни, когда температура поднимается выше 26°C. Большую часть времени здесь приятно проводить в уютных кофейнях Старого города с книжкой и местной выпечкой. Также стоит делать дневные выезды на природу, чтобы полюбоваться известняковыми скалами (рауками) и отвесными утесами, которые обдуваются ветром.

Настоящей жемчужиной острова является город Висби, занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он до сих пор окружен средневековыми городскими стенами, а его мощеные улочки украшают живописные маленькие домики с украшенными балконами и шпилями церквей. Кроме прогулок вдоль стен, поклонникам архитектуры стоит побывать на главной площади Стора Торгет (Stora Torget). Там есть около полудюжины уютных террас, с которых приятно рассматривать пастельные фасады зданий. Рядом расположен кафедральный собор Святой Марии XII века с лаконичным экстерьером и удивительно пышным интерьером с изящными арками и витражами – настоящая скандинавская готика. А на окраине Старого города Висби, прямо у моря, раскинулся Ботанический сад (Botaniska Trädgården) – неожиданно тихое и спокойное место, где можно отдохнуть от городской суеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда в Англии стоит отправиться, кроме Лондона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.