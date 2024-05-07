'Майские в Европе': время планировать путешествие

Последний месяц весны – почему бы не сделать себе миниотпуск, наполненный яркими впечатлениями? Вот и мы не видим никакой причины себе отказывать, а потому составили для вас подборку нетипичных маршрутов!

Плайя Бланко, Испания

Райский уголок с белым песком и хрустальной водой. В течение многих лет пляж получал разные награды за сохранение окружающей среды.

Сначала здесь размещался небольшой рыбацкий поселок. Но местность всегда посещали иностранцы, поскольку здесь построен порт для паромов. По сравнению с другими курортами Лансароте, Плайя Бланка – самый тихий и спокойный.

Здесь можно заниматься разными видами водного спорта, а именно:

снорклингом (плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой);

вейкбординг (катание на короткой широкой доске, во время которого человек держится за вал и передвигается за катером);

дайвингом (погружение под воду со специальным снаряжением).

В Плайя Бланка найдутся развлечения для каждого.

Остров Крит, Греция

Привлекает множество туристов своими пляжами, едой и историей.

Попробуйте местную кухню:

критский сыр;

вкусные закуски из феты и зелени;

докос.

Если хочется сделать что-то поистине уникальное, отправляйтесь на дегустационные туры. Здесь можно насладиться разнообразием вин. Или запишитесь на уроки традиционной кулинарии, где обучают готовить национальные блюда.

В столице есть возможность погрузиться в историю и культуру Греции, узнать больше о мифологии региона.

Следует посетить Кносский дворец. Он расположен всего в 5 километрах от Ираклиона и является увлекательным археологическим памятником минойской цивилизации.

Совет: езжайте к зданию рано утром или вечером, когда толпа немного исчезнет.

Сондерсфут, Великобритания

Небольшой морской курорт между Тенби и Амротом. Он гораздо компактнее двух предыдущих, но имеет собственный шарм и характер. На южном конце пляжа находится оживленная гавань.

Локация также известна на местном уровне благодаря благотворительному заплыву на Новый год. Его спонсирует здешний бизнесмен.

Вообще когда-то здесь расположилось село, разросшееся из-за расцвета горнодобывающей промышленности. Хотя от шахт ничего не осталось, все еще есть возможность посетить старую угольную контору. Она находится в центре города. Кстати, трамвайные тоннели здесь тоже сохранились. Они образуют участок Пембрукширской прибрежной тропы, соединяющий Сондерсфут с соседними пляжами.

Острова Берленгаш, Португалия.

Архипелаг часто разрушают мощные штормы, поэтому раньше здесь постоянно происходили кораблекрушение. На Берленга Гранде в XVI веке даже построили монастырь для спасения потерпевших катастрофу моряков. Но вскоре его покинули из-за пиратских набегов.

Лучший способ исследовать самый большой остров – прогуляться по тропинке вдоль него. Вы можете встретить крепость Сан-Жуан-Баптиста-да-Фош. Это военное сооружение, построенное для защиты португальского побережья от нападений морских разбойников из Испании и Франции.

Во время наполеоновских вторжений она послужила базой для британцев. Вид со скалы над фортом – один из самых красивых в этой местности.

Или можете выбрать прогулку на лодке, чтобы посетить разные пещеры, над которыми поработала природа. Из гавани в Берленгу Гранде отправляются экскурсии на судах со стеклянным дном. Такое путешествие позволяет достаточно полюбоваться гротами и разнообразием морской жизни.

Отдыхайте на майские в Европе. Вариантов множество. Вам осталось только выбрать направление и купить билеты. Счастливого путешествия!

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