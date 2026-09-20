Любителям мороженого посоветовали самый недооцененный городок Италии
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Италия давно ассоциируется с джелато, однако за лучшим мороженым вовсе не обязательно ехать в Рим или Флоренцию. В новом рейтинге недооцененных европейских направлений для любителей мороженого первое место занял небольшой городок Пиццо в Калабрии.
Рейтинг составила компания Avis. Специалисты учитывали количество заведений с мороженым на Tripadvisor, их количество, средние оценки, число пятизвездочных отзывов и популярность поисковых запросов, связанных с мороженым в конкретном городе. Крупные туристические центры, такие как Рим, Париж и Лондон, намеренно не включали в рейтинг, чтобы дать больше шансов менее известным направлениям. Подробности сообщает Travel and Leisure.
Почему победил Пиццо
Пиццо – небольшой приморский город на юге Италии с населением около 8700 человек. По данным исследования, на Tripadvisor здесь представлено 19 заведений с мороженым, причем 15 из них имеют пятизвездочные отзывы.
Но главная причина гастрономической славы города – tartufo di Pizzo, знаменитый местный десерт.
Традиционно его готовят из шоколадного и орехового джелато, внутри которого скрывается жидкая шоколадная начинка. Сверху десерт посыпают какао.
Название "tartufo" переводится как "трюфель" – именно этот гриб десерт напоминает своей округлой формой и тёмной поверхностью.
Одним из самых известных мест, где можно попробовать традиционный tartufo, считается Bar Gelateria Ercole, который тесно связан с историей появления этого десерта.
Какие еще города вошли в рейтинг
Второе место занял Копенгаген. В исследовании местные заведения с мороженым получили самые высокие оценки, а запрос "Copenhagen ice cream" ежемесячно ищут тысячи пользователей.
На третьем месте оказался британский Корнуолл, где на Tripadvisor насчитали 116 заведений с мороженым – больше всего среди всех направлений первой десятки.
Четвертое место заняла испанская Малага. Здесь среди местных особенностей можно найти мороженое со вкусом вина, которым славится регион.
Полная десятка выглядит так:
- Пиццо, Италия
- Копенгаген, Дания
- Корнуолл, Англия
- Малага, Испания
- Мюнхен, Германия
- Валлетта, Мальта
- Краков, Польша
- Сан-Джиминьяно, Италия
- Рейкьявик, Исландия
- Ницца, Франция
Итак, Пиццо может быть гораздо менее известен, чем главные туристические города Италии, но для любителей джелато это еще одна веская причина добавить Калабрию в свой маршрут.
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