Любителям мороженого посоветовали самый недооцененный городок Италии

Италия давно ассоциируется с джелато, однако за лучшим мороженым вовсе не обязательно ехать в Рим или Флоренцию. В новом рейтинге недооцененных европейских направлений для любителей мороженого первое место занял небольшой городок Пиццо в Калабрии.

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Рейтинг составила компания Avis. Специалисты учитывали количество заведений с мороженым на Tripadvisor, их количество, средние оценки, число пятизвездочных отзывов и популярность поисковых запросов, связанных с мороженым в конкретном городе. Крупные туристические центры, такие как Рим, Париж и Лондон, намеренно не включали в рейтинг, чтобы дать больше шансов менее известным направлениям. Подробности сообщает Travel and Leisure.

Почему победил Пиццо

Пиццо – небольшой приморский город на юге Италии с населением около 8700 человек. По данным исследования, на Tripadvisor здесь представлено 19 заведений с мороженым, причем 15 из них имеют пятизвездочные отзывы.

Но главная причина гастрономической славы города – tartufo di Pizzo, знаменитый местный десерт.

Традиционно его готовят из шоколадного и орехового джелато, внутри которого скрывается жидкая шоколадная начинка. Сверху десерт посыпают какао.

Название "tartufo" переводится как "трюфель" – именно этот гриб десерт напоминает своей округлой формой и тёмной поверхностью.

Одним из самых известных мест, где можно попробовать традиционный tartufo, считается Bar Gelateria Ercole, который тесно связан с историей появления этого десерта.

Какие еще города вошли в рейтинг

Второе место занял Копенгаген. В исследовании местные заведения с мороженым получили самые высокие оценки, а запрос "Copenhagen ice cream" ежемесячно ищут тысячи пользователей.

На третьем месте оказался британский Корнуолл, где на Tripadvisor насчитали 116 заведений с мороженым – больше всего среди всех направлений первой десятки.

Четвертое место заняла испанская Малага. Здесь среди местных особенностей можно найти мороженое со вкусом вина, которым славится регион.

Полная десятка выглядит так:

Пиццо, Италия Копенгаген, Дания Корнуолл, Англия Малага, Испания Мюнхен, Германия Валлетта, Мальта Краков, Польша Сан-Джиминьяно, Италия Рейкьявик, Исландия Ницца, Франция

Итак, Пиццо может быть гораздо менее известен, чем главные туристические города Италии, но для любителей джелато это еще одна веская причина добавить Калабрию в свой маршрут.

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