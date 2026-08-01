Лучшие острова для отдыха в 2026 году: свежий рейтинг

Отдых на островах многим кажется настоящей мечтой. И это действительно уникальный опыт единения с природой — такой отпуск не забудешь. Для тех, кто ищет именно такие летние приключения, был составлен новый рейтинг лучших островов мира.

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Как пишет Mail Online, компания Expedia опубликовала свой список "2026 Island Hot List". В него вошли менее известные направления, которые сейчас набирают популярность. Количество поисковых запросов по островам выросло в среднем на 55% по сравнению с прошлым годом, а упоминаний в соцсетях — на 20%. Опираясь на данные собственного поиска, Expedia выделила десять островов, к которым интерес туристов растет быстрее всего. Эти места предлагают путешественникам прекрасную альтернативу привычным переполненным курортам, сочетая удивительную природу, богатую культуру, а порой и заметно более выгодные цены.

Сент-Люсия – лучший выбор для романтического отпуска

Поскольку туристы все чаще ищут альтернативу переполненным карибским курортам, Сент-Люсия привлекает влюбленные пары своими уютными отелями и удивительными пейзажами, созданными специально для романтического отдыха.

Эта островная страна славится своими вулканическими вершинами Грос-Питон и Пти-Питон, а также безупречными пляжами — как с белоснежным, так и с чёрным вулканическим песком. Среди главных достопримечательностей для гостей — город Суфриер, геотермальные места, такие как грязевые вулканы Салфер-Спрингс, водопад Питон и бухта Мариго — один из самых живописных пляжей острова.

Порту-Санту, Мадейра (Португалия) — лучший выбор для оздоровления и релакса

Более спокойная альтернатива многолюдным курортам Мадейры и самым популярным пляжам материковой Европы — это остров Порту-Санту. Он славится своими золотистыми песками и неспешным ритмом жизни. На Порту-Санту вы получите всю прелесть популярных курортов, но без шумной толпы.

Протяженная 9-километровая полоса золотистого песка идеально подходит для спокойного отдыха. А любителям активного досуга понравятся пешеходные маршруты, такие как Вереда-ду-Пику-Бранку, Пику-ду-Каштелу и короткая, но увлекательная тропа к пляжу Зимбралинью. Обязательно загляните на пляж Прайя-ду-Порту-Санту, а затем посетите единственный здесь городок Вила-Балейра, где находится Дом-музей Христофора Колумба.

Праслен, Сейшелы — лучший выбор для любителей природы

Остров Праслен перестал быть просто промежуточным пунктом для путешествий по Сейшелам. Его заповедные территории, редкая фауна и нетронутые пляжи всё больше привлекают искателей настоящей, первозданной красоты. Это второй по величине остров Сейшельского архипелага. Именно здесь расположен природный заповедник Валле-де-Ме, внесённый в список ЮНЕСКО, который часто называют "Эдемским садом".

Сирос, Греция – лучший выбор для ценителей кухни и колорита

Сирос — это прекрасная альтернатива другим, зачастую переполненным греческим островам, предлагающая богатую культуру, изысканную кухню и гораздо меньше туристов, чем на популярных Санторини или Миконосе. Этот компактный остров расположен в самом центре Эгейского моря, в 110 километрах от порта Пирей. А ещё это настоящий рай для любителей кошек: на острове действует программа, в рамках которой бесплатно предоставляют жильё тем, кто готов ухаживать за спасёнными бездомными кошками. Здесь обитает около 3000 пушистиков, которым нужна забота и внимание.

Лофотенские острова, Норвегия — лучший выбор для арктических приключений

Этот живописный архипелаг на севере Норвегии известен на весь мир своими отвесными скалистыми вершинами и кристально чистыми фьордами. Летом путешественники едут сюда ради полярного дня, а с сентября по апрель это одно из лучших мест для наблюдения за Северным сиянием.

Также здесь находится один из лучших пляжей Европы — Квалвика. Это уединённая арктическая бухта, где золотой песок встречается с бирюзовой водой у подножия высоченных гор. Добраться туда можно только по сложному пешеходному маршруту, но этот дикий пляж дарит полное уединение и пейзажи, которые кажутся неземными, что делает его невероятно популярным среди любителей приключений и дикого кемпинга.

Палаван, Филиппины — лучший выбор для ценителей чудес природы

Поскольку туристы всё чаще ищут впечатляющие места для путешествий, это направление набирает популярность благодаря своим культовым известняковым скалам и нетронутой экосистеме. Спрятанный у величественных скал на Палаване, пляж Энталула часто называют одним из лучших в мире.

Добраться сюда можно только на лодке, но в награду вас ждут мягкий белый песок под ногами и кристально чистая вода. Благодаря уединённому расположению этот пляж, как правило, гораздо спокойнее других и сохраняет свой естественный, первозданный облик.

Кулебра, Пуэрто-Рико — лучший выбор для водных развлечений

Остров Кулебра в Пуэрто-Рико предлагает более спокойный отдых с первоклассным снорклингом, дайвингом и природными бассейнами, которые образуются во время приливов. Пляж Фламенко на Кулебре регулярно попадает в рейтинги лучших пляжей мира благодаря белому песку, зеленым холмам на заднем плане и даже брошенным военным танкам, которые так и остались лежать на берегу и в воде. Очень популярны здесь плавание с черепахами, а также посещение многочисленных природных достопримечательностей, заповедников и живописных побережий.

Санибел, Флорида, США — лучший выбор для семейного отдыха

Остров Санибел сочетает удобную инфраструктуру с растущим интересом со стороны семей, которые ищут простой, уютный и не переполненный людьми пляжный отдых. Пляж Боуманс считается самым удаленным и уютным на острове, что делает его идеальным местом и для пар, желающих побыть наедине. Поскольку вокруг нет никаких построек, отдыхающие могут наслаждаться полной уединенностью у моря.

Фукуок, Вьетнам — лучший выбор для доступного роскошного отдыха

Этот вьетнамский остров стремительно превращается в главный центр роскошного и при этом доступного отдыха в Юго-Восточной Азии благодаря привлекательному соотношению цены и качества. Это самый большой остров Вьетнама, и некоторые его районы построены в европейском архитектурном стиле, что создает удивительный и яркий контраст с тропическим окружением. Гостей ждут белоснежные пляжи, невероятные закаты, комфортабельные курортные отели и древние храмы.

Фиджи — лучший выбор для отдыха нескольких поколений

Фиджи уверенно развивается как направление для семейного отдыха любого возраста и стал самым обсуждаемым островом в соцсетях в 2026 году. Он сочетает в себе семейные курорты, богатую культуру и общую выгоду от поездки.

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