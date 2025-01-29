Лучшие европейские термальные курорты и чем они полезны

Природные источники всегда привлекали людей, искавших исцеление и отдых. Сегодня традиции сочетаются с современными технологиями и создаются уникальные условия для оздоровления и релаксации. Так где же можно восстановить силы и улучшить самочувствие – читайте дальше.

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Кальдеа, Андорра

Располагается на территории общины Эскальдес-Энгордань. Комплекс построили в 1994 году. Его считают одним из самых больших в Европе.

Здесь находятся десятки бассейнов – как под открытым небом, так и в помещениях. Температура источников колеблется от +30 до +50°С. Также оборудовали множество аттракций: от ультрасовременных бальнеологических купален до разнообразных саун, бань, джакузи, гейзеров и гротов.

Термальные воды помогают снять стресс, улучшить кровообращение и расслабить мышцы. Их антибактериальные свойства успокаивают кожу, способствуют заживлению ран и предотвращают воспаления. Они также имеют противовоспалительное действие, уменьшают боль и раздражение.

Эвьян, Франция

Располагается на южном берегу Женевского озера у горного массива Шабле.

Городок известен знаменитой минеральной водой, которую начали производить в конце XIX века. А ее целебные свойства известны еще с конца XVIII века, что и послужило основой для развития курорта.

С 1907 года комплекс служил резиденцией английского короля Эдуарда VII. Сегодня бывший дворец является популярной гостиницей "Royal Park— Evian Resort".

Сюда часто приезжали как английский правитель Георг V, так и представители культуры, в частности французская поэтесса графиня Анна де Ноай, Фредерик Мистраль и писатель Марсель Пруст.

Здесь можно не только улучшить состояние органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта, но и нормализовать обмен веществ.

Туристы могут пройти курс лечебного массажа и попробовать йогу или другие восточные практики.

Бат, Англия

Находится на юго-западе Великобритании, у берегов реки Эйвон.

История бальнеологического курорта уходит во времена Римской империи, когда в I веке здесь основали поселение Воды Сулис. Здесь были единственные в стране радоновые минеральные воды с температурой от +45 до +49°С.

Впоследствии, в георгианскую эпоху, Бат стал известным SPA-курортом, что привело к его развитию.

Сегодня в комплексе находятся парные, закрытые и один открытый бассейны.

Сюда часто приезжают для лечения хронических заболеваний пищеварительной системы, патологии суставов и позвоночника, нарушения обмена веществ, а также при сахарном диабете.

Лутра Позар, Греция

Располагается на склонах горы Ворас в регионе Македония.

Курорт известен природным бассейном с водопадом. Здесь сливаются два потока – горячая минеральная вода и прохладная белая река Аспропотамос.

Температура источников обычно достигает отметки около +38°С. Эти воды оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, органы дыхания, кожу и гинекологические заболевания.

Также советуем посетить город Аридея, где располагаются два SPA-центра, турецкие бани, гостиницы, рестораны и т.д.

Пьештяни, Словакия

Находится в западной части страны в Трнавском крае на реке Ваг. В 1772 году здесь построили первый бальнеологический санаторий.

Местные источники известны высоким содержанием минеральных веществ. Температура воды колеблется от +67 до +69°С. Она оказывает положительное влияние на метаболизм хрящевых тканей, способствует обогащению мышц и других тканей необходимыми веществами.

Основной специализацией SPA-центров является лечение хронических ревматических состояний, артритов, восстановление после травм суставов и костей, вызванных авариями, и терапия неврологических заболеваний.

Также путешественники могут посетить грязевые процедуры, заняться лечебной гимнастикой, пойти на массаж или поиграть в волейбол, теннис, гольф и др.

Устали от ежедневной рутины и стресса? Отправляйтесь на отдых с пользой для организма!

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