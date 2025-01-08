Тепло и гармония: выбираем лучшие термальные курорты Европы для идеального отдыха

Большинство людей, которые хотя бы раз посетили места для оздоровления, с радостью возвращаются туда снова. Ведь лечебные процедуры не только помогают избавиться от хронической усталости и стресса, но и являются эффективными в борьбе с различными заболеваниями. Так куда же отправиться, чтобы восстановить силы – читайте ниже.

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Бани "Геллерт" , Венгрия

Находятся в Будапеште и являются частью исторической гостиницы Gellért в Буде.

Комплекс построили в 1912-1918 годах в стиле модерн. Четырехэтажное сооружение больше напоминает старинный замок, чем лечебное заведение. Оно характеризуется витражами с мифологическими героями, мраморными колоннами и изысканной лепниной.

Кстати, в Средневековье здесь находился госпиталь.

В составе воды горячих источников присутствуют кальций, магний, гидрокарбонаты, щелочи, хлориды и сульфаты, которые способствуют укреплению костей, улучшению кровообращения и снятию воспалений.

Температура в бассейнах колеблется от +35 до +40°C.

Посетители обязательно должны иметь шапочку для плавания. А вот полотенца, купальники и резиновые тапочки можно как принести с собой, так и приобрести на месте.

Обязательно сходите в Здание венгерского парламента. Его построили в стиле неоготики.

И конечно же, посетите Рыбацкий бастион – галереи с шатровыми башнями. Их длина достигает 140 метров. Кстати, башни символизируют семь племен. Отсюда можно полюбоваться красотою Дуная и Пешта.

Эвиан-ле-Бен, Франция

Находится на южном берегу Женевского озера, у подножия горного массива Шабле. Еще с конца XIX века известен минеральной водой "Эвиан".

С 1907 года комплекс служил резиденцией английского короля Эдуарда VII. Здесь часто отдыхали Георг V и египетский правитель Фарук. А еще французская поэтесса Анна де Ноай и писатель Марсель Пруст.

Спустя время в городе построили более 20 отелей, казино и поля для гольфа.

Сюда часто приезжают люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нарушением обмена веществ. Туристы могут пройти курс лечебного массажа и попробовать древние восточные практики – аюрведу и йогу.

Советуем посетить природный комплекс "Сад воды Пре-Кюрье". На территории заповедника располагается дом колониального стиля и лесной парк.

Карловы Вары, Чехия

Город на западе исторической области Богемия. Курорт славится эффективным лечением нарушения обмена веществ, ожирения, холецистита, остеоартроза, гастрита и другое.

На территории находится 13 официальных источников, которые разбросаны по пяти колоннадам, в частности, Садовой, Рыночной, Гейзерной и Замковой.

Рекомендуем сходить в Млинскую колоннаду. Архитектурную достопримечательность строили с 1871 по 1881 годы. Она украшена 12 скульптурами, символизирующими 12 месяцев в году.

Местные воды богаты калием, кальцием, магнием, натрием, кремниевой и борной кислотой. А их температура колеблется от +39°C до +73°C.

Если хотите увидеть город с высоты, тогда направляйтесь к посадочному павильону фуникулера "Диана". Канатная дорога простирается на 166 метров.

Голубая лагуна, Исландия

Находится на полуострове Рейкьянес в юго-западной части страны. Температура воды колеблется от +38 до +40°C. Термальную аттракцию считают одной из самых живописных в мире.

Наличие минеральных солей, сине-зеленых водорослей и высокой концентрации диоксида кремния придают водоему не только характерный голубой цвет, но и целебные свойства.

Сюда часто приезжают люди с заболеваниями кожи, в том числе с псориазом.

На берегу Blue Lagoon круглогодично работает современный SPA-комплекс с саунами, душевыми, раздевалками и прогулочными зонами. Также здесь располагается пятизвездочный отель с персональным бассейном, холодной купелью и паровой баней.

Кстати, вечером тут можно увидеть северное сияние.

Хевиз, Венгрия

Самое большое термальное озеро в Европе.

Его целебные воды постоянно обновляются, благодаря природному круговороту и имеют стабильную температуру в течение года (от +25°C до +34°С).

Лечение в природном бассейне помогает снять воспаления, уменьшить боль и улучшить подвижность суставов. Кроме того, здравница эффективна при лечении радикулита, воспаления нервных окончаний и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Также посетите Зимнюю купальню. Можно попробовать грязевые ванны, обертывания и звукотерапию.

Пора перезагрузиться! Не откладывайте заботу о себе на потом!

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