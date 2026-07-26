Лучшие дикие места для купания в Европе: топ-8

Ничто не сравнится с тем невероятным драйвом, когда вы погружаетесь в открытый водоем посреди дикой природы. Вода при этом может быть холодной, а пляж – необустроенным, но ощущение единения с миром, которое при этом возникает, ни с чем не сравнишь.

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На самом деле дикие места для купания в Европе встречаются не так часто. Где найти лучшие из них, рассказало издание Lonely Planet. Отдых здесь не будет стоить вам ни колейки, а впечатлений вы наберетесь – на миллион.

Багги-Пойнт, Англия

Лучшее место для купания рядом с тюленями и дельфинами

В этом месте в Девоншире можно поплавать в нескольких скрытых морских пещерах. Среди них есть даже туннель, который во время прилива полностью скрывается под водой, поэтому с берега его просто не заметить. А еще здесь часто удается встретить тюленей, дельфинов или морских свиней, которые регулярно плавают вдоль побережья.

Речной бассейн Обер-Леттен, Швейцария

Лучшее место для купания прямо в городе

В летнюю жару этот 400-метровый плавательный канал на стремительной реке Лиммат становится настоящим спасением и собирает у прохладной воды сотни людей. Здесь обустроили двухметровую вышку для прыжков, а рядом есть бар и площадки для пляжного волейбола.

Каньон Пуркарачча, Корсика, Франция

Лучшее место для природного инфинити-бассейна

Подъем к бассейнам в корсиканском каньоне Пуркарачча довольно крутой и утомительный, но этот труд стоит того. Здесь можно поплавать в кристально чистой горной воде, покататься между природными чашами, как в дорогом аквапарке, и расслабиться в природном бассейне прямо на краю водопада.

Озеро Бохинь, Словения

Лучшее место для освежающего купания в горах

Юлийские Альпы прекрасно подходят для отдыха на воде. И если популярное озеро Блед требует затрат, то на озере Бохинь в национальном парке Триглав можно насладиться дикой природой совершенно бесплатно. А для любителей плавания по течению прекрасно подойдет прохладная река Сава-Бохинька.

Озеро Вальхензее, Германия

Лучшее место для купания в бирюзово-зеленой воде

Бавария богата прекрасными водоемами, но глубокое альпийское озеро Вальхензее в горах к югу от Мюнхена – одно из самых живописных. Оно окружено галечными пляжами и наполнено насыщенной минералами бирюзовой водой, а на самом озере есть острова, до которых интересно доплыть.

Озеро Анси, Франция

Лучшее место для отдыха у природных горячих источников

Это альпийское озеро недалеко от Анси подогревается подземными термальными источниками, поэтому здесь всегда полно людей. Большинство пляжей летом платные, но Plage d’Albigny и Plage des Marquisats открыты для всех бесплатно. При желании можно найти и более дикие места и даже вволю попрыгать в воду со скал.

Озеро Фьястра, Италия

Лучшее место для подводных исследований

На северном берегу этого живописного озера можно разбить палатку прямо у подножия гор и поплавать в прозрачной, как слеза, воде. Обязательно возьмите с собой маску с трубкой: под водой есть на что посмотреть, а местные вообще говорят, что на дне лежат руины затопленной деревни.

Лох-Ломонд, Шотландия

Лучшее место для самых смелых

Чтобы добровольно залезть в холодную воду в Шотландии, нужно иметь немалое мужество, но живописное озеро Лох-Ломонд (самое большое в стране) точно сможет соблазнить на заплыв. Именно здесь ежегодно проходят массовые соревнования Great Scottish Swim. А еще, по слухам, здесь обитает свой собственный монстр — пусть и не такой раскрученный, как его родственник из Лох-Несса.

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