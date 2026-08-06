Лидеры неожиданные: какие страны стремительно набирают популярность среди туристов
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Мировой туризм продолжает активно восстанавливаться после пандемии, но наибольший рост демонстрируют далеко не самые очевидные страны. Новый отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определил направления, которые быстрее всего увеличили поток международных туристов в период с 2019 по 2025 год.
Некоторые государства благодаря масштабным инвестициям, развитию инфраструктуры и упрощению въезда смогли существенно превзойти допандемические показатели. В рейтинг вошли страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки, Азии и Европы. Результаты исследования свидетельствуют, что туристические предпочтения путешественников постепенно меняются, отмечает Time Out.
Саудовская Аравия – лидер рейтинга
Наибольший рост числа международных туристов зафиксировали в Саудовской Аравии. С 2019 года страна увеличила туристический поток на 67%.
Эксперты объясняют такой результат реализацией государственной программы "Видение 2030", которая предусматривает диверсификацию экономики и активное развитие туризма. Власти упростили получение туристических виз, расширили авиасообщение и инвестировали значительные средства в создание новых культурных и развлекательных объектов. Именно благодаря этому все больше туристов посещают такие известные места, как Аль-Ула и археологический комплекс Хегра.
Северная Африка укрепляет свои позиции
Второе и третье места заняли Марокко и Египет, которые увеличили количество международных прибытий на 53% и 47% соответственно.
Эксперты связывают такую динамику с улучшением транспортной доступности, расширением возможностей аэропортов и активным развитием туристической инфраструктуры. Страны региона всё чаще привлекают туристов сочетанием исторических достопримечательностей, пляжного отдыха и более доступных цен.
Южная Америка также демонстрирует рост
Высокие темпы развития продемонстрировали и страны Южной Америки. В первую пятерку рейтинга вошли Бразилия (+46%) и Колумбия (+45%), а Чили с показателем +33% заняла седьмое место.
Все три страны уже превысили свои туристические показатели, которые фиксировались до пандемии, что свидетельствует о растущем интересе иностранных путешественников к этому региону.
Япония и европейские страны также наращивают туристические потоки
Япония стала единственной азиатской страной в верхней части рейтинга, заняв шестую позицию с ростом туристического потока на 34%. Популярности страны способствовали, в частности, выгодный валютный курс и рекордный интерес со стороны иностранных гостей.
В Европе наибольший рост продемонстрировали Норвегия (+28%), Сербия (+27%), Дания (+22%), Турция (+21%) и Португалия (+20%). Также положительную динамику показали Люксембург (+19%), Словения (+16%), Испания (+16%), Исландия (+14%), Франция (+12%), Греция (+11%), Нидерланды (+11%) и Швеция (+11%).
Туристические направления, демонстрировавшие самый быстрый рост с 2019 года
- Саудовская Аравия +67%
- Марокко +53%
- Египет +47%
- Бразилия +46%
- Колумбия +45%
- Япония +34%
- Чили +33%
- Норвегия +28%
- Сербия +27%
- Дания +22%
- Турция +21%
- Португалия +20%
- Люксембург +19%
- Словения +16%
- Испания +16%
- Исландия +14%
- Франция +12%
- Греция +11%
- Нидерланды +11%
- Швеция +11%
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