Лидеры неожиданные: какие страны стремительно набирают популярность среди туристов

Мировой туризм продолжает активно восстанавливаться после пандемии, но наибольший рост демонстрируют далеко не самые очевидные страны. Новый отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определил направления, которые быстрее всего увеличили поток международных туристов в период с 2019 по 2025 год.

Видео дня

Некоторые государства благодаря масштабным инвестициям, развитию инфраструктуры и упрощению въезда смогли существенно превзойти допандемические показатели. В рейтинг вошли страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки, Азии и Европы. Результаты исследования свидетельствуют, что туристические предпочтения путешественников постепенно меняются, отмечает Time Out.

Саудовская Аравия – лидер рейтинга

Наибольший рост числа международных туристов зафиксировали в Саудовской Аравии. С 2019 года страна увеличила туристический поток на 67%.

Эксперты объясняют такой результат реализацией государственной программы "Видение 2030", которая предусматривает диверсификацию экономики и активное развитие туризма. Власти упростили получение туристических виз, расширили авиасообщение и инвестировали значительные средства в создание новых культурных и развлекательных объектов. Именно благодаря этому все больше туристов посещают такие известные места, как Аль-Ула и археологический комплекс Хегра.

Северная Африка укрепляет свои позиции

Второе и третье места заняли Марокко и Египет, которые увеличили количество международных прибытий на 53% и 47% соответственно.

Эксперты связывают такую динамику с улучшением транспортной доступности, расширением возможностей аэропортов и активным развитием туристической инфраструктуры. Страны региона всё чаще привлекают туристов сочетанием исторических достопримечательностей, пляжного отдыха и более доступных цен.

Южная Америка также демонстрирует рост

Высокие темпы развития продемонстрировали и страны Южной Америки. В первую пятерку рейтинга вошли Бразилия (+46%) и Колумбия (+45%), а Чили с показателем +33% заняла седьмое место.

Все три страны уже превысили свои туристические показатели, которые фиксировались до пандемии, что свидетельствует о растущем интересе иностранных путешественников к этому региону.

Япония и европейские страны также наращивают туристические потоки

Япония стала единственной азиатской страной в верхней части рейтинга, заняв шестую позицию с ростом туристического потока на 34%. Популярности страны способствовали, в частности, выгодный валютный курс и рекордный интерес со стороны иностранных гостей.

В Европе наибольший рост продемонстрировали Норвегия (+28%), Сербия (+27%), Дания (+22%), Турция (+21%) и Португалия (+20%). Также положительную динамику показали Люксембург (+19%), Словения (+16%), Испания (+16%), Исландия (+14%), Франция (+12%), Греция (+11%), Нидерланды (+11%) и Швеция (+11%).

Туристические направления, демонстрировавшие самый быстрый рост с 2019 года

Саудовская Аравия +67% Марокко +53% Египет +47% Бразилия +46% Колумбия +45% Япония +34% Чили +33% Норвегия +28% Сербия +27% Дания +22% Турция +21% Португалия +20% Люксембург +19% Словения +16% Испания +16% Исландия +14% Франция +12% Греция +11% Нидерланды +11% Швеция +11%

OBOZ.UA предлагает познакомиться с поселком Ойя, известным своими мраморными дорожками и легендарными закатами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.