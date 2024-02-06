Куда сходить в Тростянце после восстановления памятников, пострадавших от российской агрессии

Тростянец расположен вблизи живописного урочища Нескучное на берегу реки Боромля в 55 километрах от Сум. В феврале 2022 года оно попало под оккупацию и месяц находилось в руках захватчиков. За это время враги натворили много бед.

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Сегодня мы расскажем о достопримечательностях, которые были изуродованы россиянами. Сейчас их реставрируют и восстанавливают, но пока посещать их туристы не имеют возможности. Но, несмотря на это, украинцы должны знать, куда нужно обязательно съездить после окончания войны.

Круглый двор

Знакомство с городом следует начать с посещения уникальной архитектурной достопримечательности, не имеющей аналогов в Украине. Сооружение напоминает античный амфитеатр: имеет четыре трехъярусных башни, похожие по конструкции на маленькие ротонды. Величие бастиону добавляет высокая кирпичная стена, простирающаяся по всему периметру.

Здание совмещает в себе два стиля. В проекте гармонично переплетаются строгие элементы готики с нежными деталями украинского барокко.

Раньше круглый год у Круглого двора проводились разнообразные действа: фестивали, рыцарские турниры, концерты, трансляции и т.д. Зимой тут ставили главную елку города. Сейчас, конечно, не до празднования. Но придут времена, когда здесь снова засияет зеленая красавица.

К сожалению, памятник был поврежден во время боев за Тростянец.

Имение Кенига (Дом Голицына)

Княжеский дворец, построенный в стиле неоклассицизма. До войны сооружение украшали барельефы в форме химер и ангелов, элементы барокко, а также пилястры. К сожалению, обломки от российской ракеты повредили фасад дома. Также разрушены два флигеля, некоторая мебель и декор второй половины XVIII века.

На первом этаже имения, занимая четыре зала, до войны размещались полотна современных украинских и польских художников. До оккупации здесь насчитывалось более 200 шедевров. Коллекция постоянно пополнялась, ведь в городе постоянно проходили художественные пленеры. Лучшие работы попадали на выставку и оставались там навсегда. Конечно же, если авторы разрешали.

Во время оккупации работники музея прятали дома вещи, которые смогли вынести. Поэтому большинство экспонатов уцелели. Но, к сожалению, некоторые были украдены оккупантами или полностью уничтожены.

В настоящее время музейное помещение выглядит очень грустно. Надеемся, скоро все сооружение восстановят.

Музей шоколада и кофе

Эта достопримечательность также расположена в княжеском дворце Кенинга. К сожалению, помещение также подвергалось разрушениям. Пострадали шоколадные фигуры и скульптуры, в том числе Корона и Лебедь. К счастью, ныне музей полностью восстановлен, однако гостей еще не принимает.

До войны эта достопримечательность пользовалась большой популярностью среди путешественников. Первые две комнаты – "Милка" и "Корона" – открылись в 2012 году. Третья – "Якобс" – в 2014-м. Здесь посетителям рассказывали историю возникновения черного и молочного шоколада: как его производили племена ацтеков и как технологии изменились до наших дней. Кстати, в музее можно было увидеть невероятные шоколадные фигурки.

Комната Леопольда Кенинга

Сюда стоит попасть, чтобы вдохновиться историей человека, прошедшего путь от простого рабочего до известного на всю Европу миллионера и магната. Именно этот мужчина превратил маленький и неприметный поселок в развитый центр.

К сожалению, помещение также пострадало в результате агрессии: был поврежден стул и уникальный антикварный шкаф со старинными книгами.

В марте 2022 года Тростянец пережил не лучшие времена. В период оккупации и битвы за город пострадало множество национальных памятников. Но, несмотря на это, местные не потеряли боевой дух. В настоящее время кипят работы, исторические здания восстанавливаются, их стены приобретают знакомые нам черты.

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