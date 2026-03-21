Куда сбежать от толпы в Европе: топ 10 мест

Европа ежегодно привлекает миллионы туристов, но вместе с популярностью приходит и перегрузка известных локаций. Очереди к достопримечательностям, переполненные площади и ограничения на посещение стали привычным явлением во многих городах.

В 2026 году все больше путешественников ищут альтернативу – места, где можно отдохнуть без толп и лишнего шума. Такие направления позволяют путешествовать спонтанно, без предварительных бронирований и борьбы за билеты. Lonely Planet обнародовало десять локаций, где еще можно найти тишину, пространство и аутентичность.

Абруццо, Италия

Этот регион часто называют "самой недооцененной Италией". Здесь сочетаются высокие горные массивы, в частности Гран-Сассо, зеленые равнины и побережье Адриатического моря. Национальные парки занимают значительную часть территории, поэтому природа сохранилась почти нетронутой.

Особого внимания заслуживают старинные горные деревни, которые частично были заброшены, но сегодня возрождаются как уникальные туристические места. Вдоль побережья можно увидеть традиционные рыбацкие конструкции, превращенные в рестораны, что добавляет путешествию локального колорита.

Эстремадура, Испания

Это один из наименее заселенных регионов Испании, где природа преобладает над урбанизацией. Здесь раскинулись степи, дубовые леса, скалистые холмы и широкие поля. Регион идеально подходит для наблюдения за птицами, особенно хищными, и для длительных пеших маршрутов без толп. Хотя туристы посещают исторические города, большая часть территории остается малолюдной и почти дикой.

Алжезур, Португалия

Юго-западное побережье Португалии в районе Алжезура – это сочетание океана, скал и широких песчаных пляжей. Здесь нет чрезмерной застройки, а природа сохраняет свою первозданность. Даже в разгар сезона можно найти уединенные пляжи или спокойные рестораны без очередей. Регион также привлекает любителей активного отдыха – серфинга, прогулок вдоль побережья и конных маршрутов.

Аграфа, Центральная Греция

Этот горный регион остается одним из наименее исследованных в стране. Здесь слабая интернет-связь и минимальная инфраструктура, что лишь усиливает ощущение отдаленности от цивилизации. Дороги проходят через густые леса, ущелья и горные деревни. Туристы могут посетить водопады, искусственное озеро Пластира или древние монастыри, вырезанные в скалах.

Калопанайотис, Кипр

Эта горная деревня в горах Троодос предлагает альтернативу шумным курортам. Беленые дома с черепичными крышами, узкие улочки и спокойная атмосфера создают ощущение уединенности. Здесь можно совместить отдых с прогулками по горным тропам, посещением монастырей и релаксом в термальных источниках или спа.

Фарерские острова

Расположенные в Атлантическом океане, эти острова поражают суровой природой и почти полным отсутствием человеческой активности. Здесь нет лесов, но есть отвесные скалы, водопады и бескрайние океанские горизонты. Население небольшое, и даже популярные маршруты часто остаются малолюдными. Это идеальное место для тех, кто ищет полного уединения.

Центральная Богемия, Чехия

Всего в часе езды от Праги можно оказаться в совершенно другом мире. Регион сочетает исторические города, замки и природные ландшафты без туристических толп. Здесь можно посетить средневековые крепости, музеи и необычные достопримечательности, в частности костел, украшенный человеческими костями. Это отличный вариант для тех, кто хочет избежать перегруженной столицы.

Фьерланд, Норвегия

Небольшой поселок у фьорда известен как "город книг". Здесь проживает всего несколько сотен человек, а главной особенностью являются многочисленные магазины с подержанными книгами. Локация идеально подходит для спокойного отдыха среди природы: пешие маршруты, каякинг, ледники и фьорды создают впечатляющие пейзажи.

Эстонские острова

Архипелаг на западе Эстонии остается одним из наименее туристических направлений в Северной Европе. Острова покрыты лесами, а их культура формировалась тысячелетиями. Здесь можно исследовать старинные замки, маяки, кратеры метеоритов и малоизвестные исторические локации. Летом особенно популярны велосипедные путешествия между островами.

Трансильвания, Румыния

Этот регион сочетает горные пейзажи, густые леса и средневековые деревни. Здесь сохранилась атмосфера старой Европы с традиционной архитектурой и спокойным ритмом жизни. Туристы могут исследовать Карпаты, посещать укрепленные церкви и наслаждаться природой без толп. Это место идеально подходит для тех, кто ищет аутентичность и тишину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топовых средневековых городах Европы.

