Куда поехать в Таиланде: названа новая горячая точка

Новой горячей точкой для путешествия по Таиланду называют Хат Яй – большой город на юге страны, который пока значительно меньше известен туристам, чем Бангкок, Пхукет или Самуи. Он привлекает аутентичной атмосферой, оживленными рынками, храмами, уличной едой и удобным расположением неподалеку от Малайзии.

Хат Яй также может стать удачной базой для знакомства с провинцией Сонгкхла, где есть спокойные пляжи, морепродукты у воды и побережье без толп. После сложного периода город снова пытается привлечь внимание путешественников, информирует Travel off Path.

Хат Яй – крупнейший городской центр южного Таиланда. Несмотря на это, для многих иностранных туристов его название до сих пор звучит незнакомо. Именно в этом и заключается его привлекательность: город не производит впечатление слишком раскрученного курорта и сохраняет более локальную атмосферу.

Здесь можно найти всё, за что путешественники любят Таиланд: рынки, храмы, торговые улицы, недорогую еду, яркий городской ритм.

Хат Яй также удобен для тех, кто хочет совместить путешествие по Таиланду с поездкой в Малайзию. Город расположен недалеко от границы, поэтому его можно включить в более широкий маршрут по Юго-Восточной Азии.

Одно из самых интересных мест в городе – плавучий рынок Кхлонг Хе. Здесь с лодок продают закуски, сладости, морепродукты и напитки. Для туристов это возможность не только поесть, но и почувствовать особую атмосферу местной торговли.

Еще одна достойная внимания локация – Ват Чуе Чанг, яркий китайско-буддийский храм в центре города. Он отражает тайско-китайские корни Хатъяя и придает городу особый культурный характер.

Также путешественникам советуют посетить рынок Ким Йонг. Это шумное место с местными снеками, импортными товарами, выгодными покупками и той насыщенной атмосферой, ради которой на азиатские рынки хочется возвращаться снова.

На первый взгляд Хат Яй не кажется классическим пляжным направлением. Однако рядом с городом, в провинции Сонгкхла, есть побережье, которое многие туристы просто обходят стороной, выбирая более известные курорты.

Здесь можно найти длинные песчаные пляжи, спокойные прибрежные городки, морепродукты у воды и отдых без толп.

Если хочется увидеть Таиланд не только через самые известные туристические маршруты, Хат Яй может стать удачной альтернативой.

