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Куда поехать в отпуск в сентябре 2026 года: названы удачные направления

Алина Милсент
Путешествия
4 минуты
255
Хорватия
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Сентябрь считается одним из лучших месяцев для путешествий по Европе. Летняя жара постепенно спадает, популярные курорты становятся менее переполненными, а море во многих регионах остается теплым после нескольких месяцев солнечной погоды.

Начало осени часто называют "бархатным сезоном" – временем, когда можно насладиться отдыхом без толп туристов и изнурительной жары. Эксперты Lonely Planet назвали несколько европейских направлений, которые особенно хорошо подходят для отпуска в сентябре 2026 года.

Котсуолдс, Великобритания

Котсуолдс, Великобритания.

Тем, кто мечтает о живописных деревнях, зеленых холмах и атмосфере традиционной Англии, стоит обратить внимание на регион Котсуолдс.

В начале осени местные пейзажи обретают особое очарование. Старинные каменные дома, узкие улочки и уютные деревни выглядят еще живописнее в мягком сентябрьском свете. Кроме того, именно в этот период начинает меняться цвет листвы, что делает прогулки по местным паркам и дендропаркам особенно приятными.

Популярные деревни Касл-Комб и Бортон-он-зе-Уотер летом переполнены туристами, но в сентябре здесь значительно спокойнее. Любители активного отдыха могут пройти часть знаменитого маршрута Cotswold Way, который простирается на 164 километра через самые красивые уголки региона.

Истрия, Хорватия

Истрия, Хорватия.

Полуостров Истрия на северо-западе Хорватии станет отличным выбором для ценителей гастрономии и велосипедных путешествий.

Сентябрь здесь совпадает с сезоном сбора винограда и созревания трюфелей. Туристы могут совместить дегустацию местных вин, оливок, устриц и других региональных деликатесов с поездками по живописным маршрутам вдоль побережья Адриатики.

Особого внимания заслуживают города Ровинь и Пула с ее хорошо сохранившимся римским амфитеатром. Любителям гастротуризма также рекомендуют посетить средневековые городки Мотовун, Бузет и Хум, которые славятся блюдами с трюфелями.

Ла-Пальма, Испания

Ла-Пальма, Испания.

Остров Ла-Пальма, входящий в состав Канарского архипелага, считается одним из лучших мест для пеших походов в Европе.

В сентябре здесь еще много солнца, но температура уже более комфортная для длительных прогулок. На острове проложено около тысячи километров туристических троп, которые проходят через вулканические ландшафты, сосновые леса и горные ущелья.

Одним из самых известных маршрутов является Ruta de los Volcanes, проходящий вдоль вулканического хребта острова. Не менее популярен национальный парк Кальдера-де-Табуриенте, который считается природной жемчужиной Ла-Пальмы.

После активного дня путешественники могут отдохнуть на пляжах с черным вулканическим песком или прогуляться по историческому центру столицы острова Санта-Крус-де-ла-Пальма.

Болонья, Италия

Гастрономический туризм в Болонье.

Болонья давно славится как один из гастрономических центров Италии. Именно отсюда родом знаменитый соус рагу, который во всем мире часто называют "болоньезе".

Сентябрь открывает сезон осенних продуктов: грибов, каштанов, тыквы и дичи. В это время местные рестораны и традиционные траттории предлагают особенно интересные сезонные меню.

Помимо гастрономии, Болонья привлекает исторической архитектурой и студенческой атмосферой. Туристы могут посетить площадь Маджоре, фонтан Нептуна, археологический музей или подняться на знаменитую башню Азинелли, с которой открывается панорама города.

Побережье Турции

Турция.

Любителям моря и спокойного пляжного отдыха стоит обратить внимание на Бирюзовое побережье Турции.

В сентябре температура воздуха здесь уже не такая высокая, как в августе, но море остается очень теплым. Именно поэтому этот период считается одним из самых комфортных для отдыха на побережье Эгейского и Средиземного морей.

Особенно популярны морские путешествия на традиционных турецких яхтах вдоль побережья от Бодрума, Мармариса и Фетхие. Во время таких круизов можно посетить античные достопримечательности, уединенные бухты и живописные пляжи, недоступные для большинства туристов.

Благодаря меньшему количеству отдыхающих, комфортной температуре и теплому морю сентябрь остается одним из самых удачных месяцев для путешествий по Европе, независимо от того, идет ли речь о пляжном отдыхе, гастрономическом туризме или активных путешествиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых удачных направлениях для августовского отпуска в Европе.

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