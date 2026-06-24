Куда поехать в отпуск в сентябре 2026 года: названы удачные направления

Сентябрь считается одним из лучших месяцев для путешествий по Европе. Летняя жара постепенно спадает, популярные курорты становятся менее переполненными, а море во многих регионах остается теплым после нескольких месяцев солнечной погоды.

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Начало осени часто называют "бархатным сезоном" – временем, когда можно насладиться отдыхом без толп туристов и изнурительной жары. Эксперты Lonely Planet назвали несколько европейских направлений, которые особенно хорошо подходят для отпуска в сентябре 2026 года.

Котсуолдс, Великобритания

Тем, кто мечтает о живописных деревнях, зеленых холмах и атмосфере традиционной Англии, стоит обратить внимание на регион Котсуолдс.

В начале осени местные пейзажи обретают особое очарование. Старинные каменные дома, узкие улочки и уютные деревни выглядят еще живописнее в мягком сентябрьском свете. Кроме того, именно в этот период начинает меняться цвет листвы, что делает прогулки по местным паркам и дендропаркам особенно приятными.

Популярные деревни Касл-Комб и Бортон-он-зе-Уотер летом переполнены туристами, но в сентябре здесь значительно спокойнее. Любители активного отдыха могут пройти часть знаменитого маршрута Cotswold Way, который простирается на 164 километра через самые красивые уголки региона.

Истрия, Хорватия

Полуостров Истрия на северо-западе Хорватии станет отличным выбором для ценителей гастрономии и велосипедных путешествий.

Сентябрь здесь совпадает с сезоном сбора винограда и созревания трюфелей. Туристы могут совместить дегустацию местных вин, оливок, устриц и других региональных деликатесов с поездками по живописным маршрутам вдоль побережья Адриатики.

Особого внимания заслуживают города Ровинь и Пула с ее хорошо сохранившимся римским амфитеатром. Любителям гастротуризма также рекомендуют посетить средневековые городки Мотовун, Бузет и Хум, которые славятся блюдами с трюфелями.

Ла-Пальма, Испания

Остров Ла-Пальма, входящий в состав Канарского архипелага, считается одним из лучших мест для пеших походов в Европе.

В сентябре здесь еще много солнца, но температура уже более комфортная для длительных прогулок. На острове проложено около тысячи километров туристических троп, которые проходят через вулканические ландшафты, сосновые леса и горные ущелья.

Одним из самых известных маршрутов является Ruta de los Volcanes, проходящий вдоль вулканического хребта острова. Не менее популярен национальный парк Кальдера-де-Табуриенте, который считается природной жемчужиной Ла-Пальмы.

После активного дня путешественники могут отдохнуть на пляжах с черным вулканическим песком или прогуляться по историческому центру столицы острова Санта-Крус-де-ла-Пальма.

Болонья, Италия

Болонья давно славится как один из гастрономических центров Италии. Именно отсюда родом знаменитый соус рагу, который во всем мире часто называют "болоньезе".

Сентябрь открывает сезон осенних продуктов: грибов, каштанов, тыквы и дичи. В это время местные рестораны и традиционные траттории предлагают особенно интересные сезонные меню.

Помимо гастрономии, Болонья привлекает исторической архитектурой и студенческой атмосферой. Туристы могут посетить площадь Маджоре, фонтан Нептуна, археологический музей или подняться на знаменитую башню Азинелли, с которой открывается панорама города.

Побережье Турции

Любителям моря и спокойного пляжного отдыха стоит обратить внимание на Бирюзовое побережье Турции.

В сентябре температура воздуха здесь уже не такая высокая, как в августе, но море остается очень теплым. Именно поэтому этот период считается одним из самых комфортных для отдыха на побережье Эгейского и Средиземного морей.

Особенно популярны морские путешествия на традиционных турецких яхтах вдоль побережья от Бодрума, Мармариса и Фетхие. Во время таких круизов можно посетить античные достопримечательности, уединенные бухты и живописные пляжи, недоступные для большинства туристов.

Благодаря меньшему количеству отдыхающих, комфортной температуре и теплому морю сентябрь остается одним из самых удачных месяцев для путешествий по Европе, независимо от того, идет ли речь о пляжном отдыхе, гастрономическом туризме или активных путешествиях.

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