Куда поехать в Италии этой весной: названо доступное направление

Весеннее путешествие в Италию остается мечтой для многих туристов. Однако известные курорты, в частности на побережье Амальфи или на острове Капри, часто оказываются слишком дорогими для путешественников с ограниченным бюджетом.

Поэтому эксперты туристического портала Travel Off Path советуют обратить внимание на менее популярные, но не менее красивые направления. Одним из таких мест называют город Таранто в регионе Апулия, который может стать доступной альтернативой известным итальянским курортам.

Малолюдный курорт в южной Италии

Регион Апулия постепенно привлекает внимание туристов, хотя до сих пор остается менее посещаемым по сравнению с другими частями страны. Здесь можно увидеть характерные белые городки на скалах, живописные побережья и попробовать традиционную местную кухню.

Столицей региона является портовый город Бари, откуда легко добраться до многих популярных локаций. Неподалеку расположены известные туристические места, в частности Полиньяно-а-Маре с живописными пляжами и городок Альберобелло со знаменитыми домиками трулли.

Древняя история города Таранто

Одной из главных жемчужин региона считается Таранто, основанный еще в VIII веке до нашей эры. По историческим данным, город создали спартанцы, когда южная часть современной Италии находилась под влиянием греческой культуры. В то время этот регион даже называли "Великой Грецией".

Сегодня город привлекает любителей истории и археологии. Здесь расположен Национальный археологический музей Таранто (MArTA), где хранятся древнегреческие украшения, керамика и другие артефакты античной эпохи. Также в центре города можно увидеть руины древнего Храма Посейдона в Таранто, сохранившегося ещё с VI века до нашей эры.

Атмосферный старый город на острове

Историческая часть Таранто, известная как Città Vecchia, расположена на небольшом острове. Здесь сохранились узкие мощеные улочки, старинные здания и следы архитектуры разных эпох — от античности до средневековья.

Одним из самых известных сооружений города является Арагонский замок (Castello Aragonese). Крепость охраняет городскую гавань и имеет многослойную историю — от греческих и римских основ до перестроек эпохи Возрождения. Особенно впечатляющим замок выглядит на закате, когда его стены освещает мягкий золотой свет.

Еще одна причина обратить внимание на этот город — доступные цены для туристов. В местных ресторанах можно пообедать примерно за 15 долларов (700 грн) с человека, а быстрые перекусы, например кусок пиццы или сэндвич, стоят около 5 долларов (220 грн).

Цены на проживание также значительно ниже, чем в популярных итальянских курортах. Номер или апартаменты в историческом центре можно найти примерно от 60 долларов за ночь (2700 грн), а современное жилье с дополнительными удобствами — около 100 долларов (4450 грн). Именно поэтому Таранто все чаще называют одним из самых выгодных направлений для путешествия в Италию этой весной.

