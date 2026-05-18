Какая страна Европы самая дешевая для отдыха: там высокий уровень безопасности

Этим летом из-за топливного кризиса, вызванного войной в Иране, цены на отдых заметно вырастут. Однако новое исследование от сообщества Solo Female Travelers показало, что возможностей для бюджетного отпуска останется все еще немало. И из 49 проанализированных направлений лучшим оказалась Северная Македония.

Как пишет издание Express, команда, которая проводила расчеты, составила стоимость ежедневной "корзины" для соло-путешественника. В нее вошли шесть категорий расходов: недорогой обед в ресторане, кофе (а именно капучино), бутылка воды объемом 0,33 л, проезд в местном транспорте (туда и обратно), билет в кино и ночь в однокомнатной квартире в центре города.

В результате сумма, которая понадобится на уикенд в Северной Македонии для соло-путешественника составила всего 52,38 €. Основным туристическим центром здесь является Скопье – столица и крупнейший город страны с населением более 500 000 человек. Эта балканская страна не имеет выхода к морю и граничит с Грецией, Албанией, Болгарией, Косово и Сербией. Обед в недорогом заведении в Скопье будет стоить 6,51 €, обычное капучино обойдется в 1,92 €, а маленькая бутылка воды – в 1,05 €.

У страны есть еще один довольно приятный плюс. Согласно World Population Review, Северная Македония также входит в список самых безопасных стран мира. По Глобальному индексу миролюбия уровень риска здесь был признан низким.

Второе место по результатам исследования заняла Босния и Герцеговина, где уикенд на одного будет стоить 54,66 €. Далее идет Молдова – там выходные обойдутся немного дороже, в 54,93 €. Замыкает четверку лидеров Сербия с показателем 61,65 €.

Интересно, что суммарная стоимость поездок в эти четыре страны почти равна бюджету одного уикенда в самом дорогом пункте назначения. Выходные в Лихтенштейне обойдутся аж в 222,66 €, что в 4,25 раза дороже самого бюджетного варианта. Фактически, за 223,62 € – сумму, почти идентичную стоимости уикенда в Лихтенштейне – путешественник может посетить все четыре упомянутые дешевые альтернативы.

При этом крошечное княжество лишь на один евро обошло соседнюю Швейцарию, где расходы составляют 221,70 €. Дневная "корзина" в Лихтенштейне стоимостью 74,22 € является самой высокой в Европе, причем расходы на питание там даже превышают расходы на жилье. Ужин в Лихтенштейне стоит на 20% дороже, чем в Швейцарии – 27,13 €, что почти вдвое превышает среднеевропейский показатель в 14,98 €.

Для тех, кто планирует путешествие по Европе в одиночестве, эти данные являются важным напоминанием: разница в ценах на континенте огромна, и выбор правильного направления имеет решающее значение для бюджета.

