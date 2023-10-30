Куда отправиться нырять: лучшие места мира для дайвинга

Сколько ни исследуй удивительные уголки нашей планеты – всегда будет мало. Потому что путешествия, прогулки по новым городам и ныряние в неизведанные культуры похожи на зависимость.

Кстати, о погружениях: водный мир до сих пор практически не исследован. К примеру, мировой океан изучен всего на 2-7%. Это вообще ни о чем. Может и потому в последнее время появляется так много дайверов, которые с невероятным увлечением изучают новые уголки подводного мира. Однако как выбрать лучшее место для погружения? Мы подобрали несколько любопытных вариантов.

Симиланские острова (Таиланд)

В целом в Таиланде много хороших локаций для дайвинга. Среди них выделяется Симилан. Это не только красивый, но и довольно бюджетный вариант. Как только вы окажетесь в морской среде, ваши глаза будут разбегаться от разнообразия цветных кораллов, гигантских черепах и голубых скатов. Ваш мозг "взорвется" от красоты тамошних подводных жителей.

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Кстати, не пугайтесь, если увидите китовую акулу. Это настоящая удача для дайверов. Несмотря на огромные размеры и ужасающий вид, она безопасна для людей. "Хищница" питается планктонами, фильтруя их через жабры. Иногда проглатывает мелкую рыбку и медуз, но никак не реагирует на людей.

Видимость в воде Симиланских островов – от 20 до 50 метров, поэтому они входят в список лучших мест для погружений не только в Таиланде, но и во всем мире.

Важно: ехать желательно не раньше ноября, ведь летом и в начале осени из-за сезона дождей дайвинг запрещен.

Большой Барьерный риф (Австралия)

Знали ли вы, что эта коралловая береговая полоса – самая большая на планете. Ее даже видно из космоса! Конечно, грех прятать такую красоту от других, поэтому местные жители зарабатывают именно на туризме, который ежегодно приносит около трех миллиардов долларов США.

В этих водах обитают почти 4000 видов моллюсков, 1500 разновидностей рыб и насчитывается 350 типов кораллов. Когда дайверы видят тамошний подводный мир, их сознание переворачивается с ног на голову. Ты как будто попадаешь в лучший 5D кинотеатр с яркими цветами, неземными чувствами и живыми существами. Как бонус: здесь огромные шансы встретить рыбу-бабочку, рыбу-попугая, мурену или кита.

Есть несколько локаций, которые путеводители рекомендуют исследователям морского дна: риф Оспрей и Маяк Бомм. Приезжать сюда можно в любой месяц осени, потому что температура воды почти никогда не опускается ниже 26 °C. Но лучше поездку планировать в сентябре, когда в море будет поменьше надоедливых медуз.

Канкун (Мексика)

Канкун – это прибрежный город и всемирно известный курорт в самом восточном штате Мексики – Кинтана-Роо. Впрочем, опытные путешественники знают, что здесь находится единственный музей подводного искусства в мире. Ежегодно его посещают около 750 тысяч любителей современного арта.

Под водой размещены 403 скульптуры, каждую из которых отлили из цементной смеси, пригодной для роста кораллов. Организовывать путешествие можно в любой сезон – комфортная температура Карибского моря (не ниже +25°C) всегда позволяет дайверам увидеть прекрасное.

Полуостров Юкатан (Мексика)

Дайвинг здесь точно не подойдет людям со страхом замкнутого пространства и маленьких помещений. Дело в том, что край славится самой большой на Земле системой подводных пещер. Древние индийцы называли их сенотами и считали эти места порталами в загробный мир. Чтобы задобрить высшие силы, они сбрасывали в морские пропасти всевозможные драгоценности.

Тем не менее, храбрецы, которые решаются побывать в "зазеркалье", переносятся в царство изящных сталагмитов и удивительных декораций. Видимость под водой достигает 85 метров, а температура держится в пределах +25°C. Но в сентябре здесь часто случаются ураганы, поэтому начинайте планировать поездку где-то в середине-конце октября.

Остров Сипадан (Малайзия)

Этот остров уникален тем, что это фактически верхушка потухшего вулкана, которая выглядывает из океана. Местность запросто можно обойти за 30 минут, поэтому туристы предпочитают не пешие, а водные прогулки. Территория края – заповедник. Здесь нельзя строить дома. Более того, даже поток туристов ограничен: ежедневно пускают не более 120 человек. Вода обычно прогревается до +27°C, а лучший период для путешествия – с ноября по апрель.

Для дайвинга здесь созданы все условия. Кстати, встретить черепаху на острове можно чаще, чем еще одного туриста. Их здесь очень много! Также глубины Сипидана заселяют баракуды, рыбы-молоты, рифовые рыбки и акулы, которые почти не реагируют на людей.

Сильфра (Исландия)

Любой туроператор одним предложением может продать путешествие к этому рифу. "Дайвинг между двумя континентами" – звучит привлекательно, не правда ли? Трещина сформировалась из-за постоянного удаления тектонических плит. Она является частью Атлантического разлома и самой настоящей границей между Европой и Америкой. Вода здесь так чиста, что ее можно даже пить.

Здесь вы не увидите ярких рыбок, и температура озера прогревается до +4°C. Впрочем, ущелье с хрустальной голубой поверхностью подарит дайверам настоящее эстетическое наслаждение.

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