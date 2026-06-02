Как Греция, но без толп: туристам посоветовали волшебную страну

Северная Македония может стать удачной альтернативой Греции для тех, кто хочет солнца, гор, озер, древней истории и балканского колорита, но без чрезмерных туристических толп. Эта компактная страна пока не входит в список самых популярных направлений Европы, хотя имеет живописную природу, богатое культурное наследие, вкусную кухню.

Видео дня

Северная Македония расположена в Европе и граничит с Грецией, Болгарией, Сербией и Албанией. Несмотря на удобное расположение, она до сих пор остается одним из менее посещаемых туристами направлений на континенте. По данным Tragento, в 2025 году страну посетили около 900 тысяч туристов, информирует Express. Меньше путешественников принимали только такие небольшие государства, как Лихтенштейн, Сан-Марино и Молдова.

Почему туристы обращают внимание на Северную Македонию

Главное преимущество страны – спокойная атмосфера. Северная Македония не имеет такого туристического давления, как популярные греческие острова или крупные средиземноморские курорты. Здесь можно неторопливо гулять по старым кварталам, отдыхать у озер, исследовать монастыри, пробовать местную кухню и не чувствовать, что каждый живописный уголок уже занят толпами.

Культура страны сформировалась под влиянием средиземноморских, балканских, греческих, итальянских и османских традиций. Это создало пестрое сочетание архитектуры, кухни, обычаев и городского пространства. Особенно заметно это в столице – Скопье.

За последние 15 лет центр Скопье сильно изменился. В рамках масштабного проекта "Скопье 2014" город наполнили новыми зданиями, памятниками и большими скульптурами, пытаясь подчеркнуть историческое наследие страны.

Горы, озера и дикая природа

Около 80% территории страны занимают горы и озера, поэтому она хорошо подходит для пеших походов, велопутешествий, каякинга и спокойного отдыха среди пейзажей.

Северная Македония также имеет богатый животный мир. Здесь обитают медведи, дикие кабаны, волки, лисы, олени, а также более 200 видов бабочек. Для небольшой страны это довольно впечатляющее природное разнообразие.

Отдельная причина поехать сюда – кухня. Из-за исторических влияний она сочетает балканскую сытность, средиземноморскую простоту и османские мотивы. Одним из главных национальных блюд считается тавче гравче – запеченная фасоль, которую часто подают как домашнее, питательное и очень характерное для местной кухни блюдо.

Пять мест, которые стоит увидеть в Северной Македонии

Охридское озеро

Охридское озеро – одно из самых старых и глубоких озер Европы. Оно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из главных природных жемчужин страны.

Здесь можно купаться в прозрачной воде, гулять по старому городу Охридом, возвышающемуся над берегом, и увидеть знаменитую церковь Святого Иоанна в Канео. Она стоит на скале над озером и является одним из самых известных видов Северной Македонии.

Старый базар в Скопье

Скопский Старый базар, или Чаршия, – один из крупнейших и лучше всего сохранившихся османских базаров на Балканах. Его история восходит к XII веку.

Здесь стоит пройтись по мощеным улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские, попробовать традиционные македонские блюда и увидеть мечети, караван-сараи и хамамы. Именно в этом районе хорошо чувствуется многослойный характер столицы.

Каньон Матка

Каньон Матка расположен всего в 15 километрах от Скопье. Это живописное ущелье, созданное рекой Треска, с бирюзовой водой, скалами, лесами и средневековыми монастырями.

Здесь можно кататься на каяке, гулять по туристическим тропам или исследовать пещеры. В каньоне расположены одни из самых глубоких подводных пещер Европы, что делает это место особенно интересным для любителей природы и приключений.

Национальный парк Маврово

Маврово – крупнейший национальный парк Северной Македонии и одно из лучших направлений для активного отдыха. Здесь есть горы, густые сосновые леса, озеро и известный полузатопленный храм Святого Николая, который стал одним из символов страны.

В Маврово можно ходить в походы, любоваться горными пейзажами, а зимой – кататься на лыжах. Это место хорошо подходит и для тех, кто хочет активности, и для тех, кто просто ищет спокойствия среди природы.

Битола и Гераклея Линкестис

Битола – второй по величине город Северной Македонии, известный своей элегантной атмосферой, кафе и бульваром Широк Сокак. Он имеет более спокойный, более изысканный ритм, чем столица.

Неподалеку от города расположены руины античного города Гераклея Линкестис, основанного Филиппом II Македонским. Там сохранились римские мозаики, которые и спустя два тысячелетия не утратили выразительности. Это сочетание городского отдыха и древней истории делает Битолу одним из самых интересных пунктов путешествия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой роскошный греческий остров "скрывают" от иностранцев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.