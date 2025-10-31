Какой страной руководят сразу три президента: почему так получилось

Босния и Герцеговина — единственная страна в мире, где должность президента одновременно занимают три человека. Эта система родилась не из прихоти, а из кровавой необходимости остановить войну. По Дейтонским соглашениям 1995 года государство разделено на два автономных образования, а третья — округ Брчко — имеет отдельный статус.

Население страны составляет около 3,8 миллиона человек, из которых 48 % — боснийцы-мусульмане, 37 % — сербы, 14 % — хорваты. Такой этнический баланс делает невозможным единоличное правление. Читайте дальше, чтобы понять, как история, война и компромисс создали эту политическую загадку.

Босния и Герцеговина историческая справка

Территория Боснии и Герцеговины пережила римское господство, славянское заселение с VI века и вассальную зависимость от Венгрии в XII веке. В XIV веке бан Твртко добился независимости, но уже во второй половине XV века османы завоевали регион. Многие феодалы приняли ислам, что заложило основу современного этнического разделения.

В XIX веке вспыхнуло Герцеговинское восстание, а Берлинский конгресс 1878 года передал территорию Австро-Венгрии. Аннексия 1908 года усилила напряжение, которое разразилось во время Первой мировой войны. После 1918 года Босния вошла в Королевство сербов, хорватов и словенцев, позже — Югославии.

Во Второй мировой войне регион стал ареной партизанской борьбы против нацистов. В 1945 году Босния и Герцеговина стала республикой в составе социалистической Югославии. Распад федерации в начале 1990-х годов привел к националистическим выборам и конфликту. Сербские силы оккупировали приграничье, боснийцы провозгласили суверенитет. В 1992 году ЕС и США признали независимость, но гражданская война продолжалась до 1995 года. Дейтонские соглашения остановили боевые действия, сохранив единое государство с двумя энтитетами.

Политическое устройство

Босния и Герцеговина — парламентская республика с трехчленным Президиумом как коллективным главой государства. Каждый член представляет одну этническую группу: боснийцев, сербов или хорватов. Председатель Президиума рокируется каждые 8 месяцев в течение 4-летнего срока. Полномочия центрального правительства ограничены: внешняя политика, послы, бюджет. Исполнительная власть — в Совете министров, законодательная — в двухпалатной Парламентской ассамблее. Высокий представитель международного сообщества имеет право ветировать законы и интерпретировать конституцию.

Представители этнических меньшинств не могут баллотироваться в Президиум или верхнюю палату парламента. Европейский суд по правам человека признал это дискриминацией, но изменения не внедрены. Три официальных языка — боснийский, хорватский, сербский — отражают этнический паритет. Республика Сербская имеет собственную конституцию от 1992 года. Такая система обеспечивает баланс, но блокирует быстрые реформы.

Административное деление

Государство состоит из двух энтитетов: Федерации Боснии и Герцеговины (51 % территории) и Республики Сербской (49 %). Округ Брчко с 1999 года имеет отдельный статус под местным самоуправлением. Федерация разделена на 10 кантонов, каждый с собственным правительством и парламентом. Кантоны включают 79 общин. Республика Сербская имеет 57 общин и 6 городов, в том числе Источно-Сараево.

Федерация управляется президентом и двухпалатным парламентом. Республика Сербская — президентом и Народной скупщиной. Центральное правительство координирует только общегосударственные вопросы. Разделение отражает этническую географию: боснийцы и хорваты преобладают в Федерации, сербы — в Республике Сербской.

Страна получила план действий для НАТО в 2010 году, подала заявку в ЕС в 2016-м, стала кандидатом в 2022-м. Внешние угрозы, в частности российское вмешательство, затрудняют интеграцию. В 2017–2018 годах СМИ сообщали о планах дестабилизации. Вооруженные силы объединены в 2005 году, насчитывают 16 тысяч бойцов по этнической квоте. Население сокращается из-за отрицательного прироста.

Политическая система страны гарантирует представительство всех этнических групп, но приводит к параличу решений. Реформы возможны только при согласии всех трех групп. Босния и Герцеговина — пример, как мир может быть хрупким компромиссом.

