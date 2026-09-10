Какие вещи не стоит класть в ручную кладь: чем заменить

Правильно собранная ручная кладь помогает не только сэкономить место, но и сделать путешествие более комфортным. Некоторые привычные вещи оказываются слишком большими, неудобными или непрактичными при прохождении контроля в аэропорту.

Видео дня

Эксперт по авиаперелетам и лайф-коуч Аура Э. Мартинес советует заменить их более компактными и многофункциональными аналогами, пишет Real Simple. Особенно это актуально для одежды, зарядных устройств, косметики и вещей, которые понадобятся непосредственно во время полета.

Громоздкие свитера

Выберите вместо этого легкую толстовку на молнии

Теплую одежду стоит иметь под рукой, ведь температура в аэропорту и салоне самолета может быть довольно низкой. В то же время большой свитер или массивная толстовка занимают немало места и могут создавать неудобства, когда приходится снимать их в тесном кресле.

Вместо этого эксперт рекомендует легкую толстовку на молнии. Ее проще надеть поверх другой одежды или быстро снять, не создавая лишнего дискомфорта во время полета.

Несколько зарядных устройств

Выберите один универсальный

Брать с собой отдельное зарядное устройство для каждого гаджета не всегда оправдано. Несколько адаптеров и кабелей занимают место, путаются между собой и могут создавать беспорядок в ручной клади.

Более практичной альтернативой станет одно многофункциональное портативное зарядное устройство со встроенными кабелями. Оно может заряжать несколько устройств одновременно, поэтому пригодится во время длительных пересадок, задержек рейсов или многочасовой поездки.

Полноразмерная косметика

Отдавайте предпочтение дорожным наборам

Большие флаконы с кремами и лосьонами не только занимают ценное место в ручной клади, но и могут создать проблемы при прохождении контроля безопасности. Для авиапутешествий удобнее использовать средства в форматах, предназначенных для поездок.

Компактный набор из увлажняющего крема и бальзама для губ поможет поддерживать кожу в комфортном состоянии во время полета. Сухой воздух в салоне самолета может пересушивать кожу, поэтому небольшие средства по уходу стоит держать под рукой.

Громоздкие аксессуары для комфорта

Лучше выбирать складные модели

Дорожные подушки и другие громоздкие аксессуары могут быстро занять все место в ручной клади. Если комфорт во время длительного сидения для вас важен, стоит обратить внимание на складные модели, которые после использования можно компактно сложить.

Если в путешествие вы берете подушку, то лучше выбрать надувную, которая не займет много места.

Также один из предложенных вариантов – складной сиденье с пеной с эффектом памяти. Его можно сложить пополам и прикрепить к внешней части сумки с помощью багажного ремня, освободив место внутри ручной клади.

Большие бутылки для воды

Можно заменить складной бутылкой

Большая многоразовая бутылка может пригодиться в повседневной жизни, но во время путешествия она занимает немало места, особенно когда пустая. Более удобной альтернативой станет складная бутылка для воды.

Пустую бутылку можно взять с собой через контроль безопасности, а уже после него наполнить водой. Силиконовые модели после опорожнения складываются до очень компактных размеров, поэтому их легко положить в сумку или карман.

Обычные носки

Замените на компрессионные

Для длительных авиаперелетов эксперт советует заменить обычные носки на компрессионные. Они помогают поддерживать кровообращение в ногах и уменьшают чувство дискомфорта, возникающее из-за многочасового сидения.

Таким образом, ручную кладь следует формировать не по принципу "чем больше, тем лучше", а с учетом практичности каждой вещи. Легкая одежда, универсальная зарядка, дорожная косметика, складные аксессуары, бутылка и компрессионные носки помогут освободить место и одновременно сделать перелет более комфортным.

OBOZ.UA писал о лайфхаке, который обеспечит чистоту в вашем чемодане во время путешествий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.