Из Дании в Германию через 7 минут. Началось строительство самой длинной в мире подводной дороги

Дания и Германия стали на шаг ближе к соединению самым длинным в мире подводным железнодорожным и автомобильным тоннелем. Он сократит время путешествия от нынешней 45-минутной паромной переправы до семи минут поездом.

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Король Дании Фредерик Х в понедельник торжественно открыл первый элемент будущего 18-километрового тоннеля под дном Балтийского моря. Он соединит южную Данию с северной Германией и поспособствует зеленому переходу транспортного сектора, пишет Euronews.

Открытие железнодорожного сообщения Fehmarnbelt ожидается в 2029 году. Тоннель соединит Редби на датской стороне с Путтгартеном в Германии, с последующим сообщением автомобильным и железнодорожным транспортом в Центральную Европу и Северные страны.

Первый участок тоннеля Фемарнбельт готов к погружению.

Король открыл мемориальную доску у входа в первую 217-метровую секцию тоннеля, который позже будет погружен в траншею на морском дне со стороны Дании. Он бросил монету в капсулу времени, содержащую предметы, пожертвованные теми, кто строил бетонные элементы.

Компания, строящая Фемарнский канал, утверждает, что это будет самый длинный подводный тоннель. Здесь также будет электрифицирован железнодорожный путь. Ожидается, что автомобили смогут пересекать Балтийское море за 10 минут по четырем полосам, а поезда – за 7 минут.

В 2011 году было решено, что сообщение между островом Лолланн на юге Дании и островом Фемарн на севере Германии должно быть построено в виде углубленного тоннеля. Работы с датской стороны ввели в эксплуатацию в июле 2022 года, а с германской ровно через год.

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